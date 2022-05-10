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研議開放個人進口快篩　陳時中：不得販售　成效需自負

▲快篩供不應求，對此，指揮官陳時中就表示，會研議開放個人進口快篩2個月，以免逐項審核申報造成困擾，不過有兩項但書，一為使用成效要自行負責，二為不能拿來販售。（圖／指揮中心提供）
▲快篩供不應求，對此，指揮官陳時中就表示，會研議開放個人進口快篩2個月，以免逐項審核申報造成困擾，不過有兩項但書，一為使用成效要自行負責，二為不能拿來販售。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-05-10 14:40:022022-05-10 14:49:13

台灣本土疫情不斷延燒，快篩實名制仍供不應求，因此近日也不斷有放寬國人自行輸入的聲浪出現；對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中就表示，政府從來就沒有禁止廠商進口，只是有一定的輸入程序，但因應民眾需求，會研議開放個人進口快篩2個月，以免逐項審核申報造成困擾，不過有兩項條件，一為使用成效要自行負責，二為不能拿來販售。

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▲快篩供不應求，對此，指揮官陳時中就表示，會研議開放個人進口快篩2個月，以免逐項審核申報造成困擾，不過有兩項但書，一為使用成效要自行負責，二為不能拿來販售。（圖／記者張嘉哲攝）
▲快篩供不應求，對此，指揮官陳時中就表示，會研議開放個人進口快篩2個月，以免逐項審核申報造成困擾，不過有兩項但書，一為使用成效要自行負責，二為不能拿來販售。（圖／記者張嘉哲攝）
指揮中心今（10）日表示，政府從未禁止廠商進口任何合乎食藥署緊急授權的快篩試劑。截至目前為止，食藥署已經核准22件家用快篩試劑專案輸入許可，各廠商也已經進口1459.3萬劑的家用快篩試劑於民間自由販售，政府從未做任何限制。

有關國民黨主席朱立倫所述建議政府「開放自主進口合規快篩」、「快篩資訊便民查詢」、「合法合理採購機制」一事，指揮中心今(10)日澄清，自前(2020)年初疫情發展以來，政府從未禁止廠商自主進口任何合乎食品藥物管理署(以下簡稱食藥署)緊急授權的快篩試劑。

指揮中心表示，COVID-19快篩試劑產品效能對防疫影響甚鉅，現行防疫政策，家用快篩試劑產品檢測結果，已可作為居家隔離者確診或解除居家隔離之依據，因此對於快篩試劑的產品專案輸入申請案，食藥署皆秉持專業的態度，對產品的安全性及有效性做審慎的審查。截至目前為止，食藥署已經核准22件家用快篩試劑專案輸入許可，各廠商也已經進口1459.3萬劑的家用快篩試劑於民間自由販售，政府從未做任何限制。

惟指揮中心也提醒國人，申請供個人自用專案進口之快篩試劑，因產品未經審查，產品安全有效性須由申請者自行負責，且不得用於配合防疫政策判斷之依據。而基於便民的原則，將請食藥署儘速研議民眾可自國外輸入少量快篩試劑產品供自用之相關措施，以增加民眾取得快篩試劑產品之管道。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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