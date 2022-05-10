研議開放個人進口快篩　陳時中：不得販售　成效需自負

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有關國民黨主席朱立倫所述建議政府「開放自主進口合規快篩」、「快篩資訊便民查詢」、「合法合理採購機制」一事，指揮中心今(10)日澄清，自前(2020)年初疫情發展以來，政府從未禁止廠商自主進口任何合乎食品藥物管理署(以下簡稱食藥署)緊急授權的快篩試劑。
指揮中心表示，COVID-19快篩試劑產品效能對防疫影響甚鉅，現行防疫政策，家用快篩試劑產品檢測結果，已可作為居家隔離者確診或解除居家隔離之依據，因此對於快篩試劑的產品專案輸入申請案，食藥署皆秉持專業的態度，對產品的安全性及有效性做審慎的審查。截至目前為止，食藥署已經核准22件家用快篩試劑專案輸入許可，各廠商也已經進口1459.3萬劑的家用快篩試劑於民間自由販售，政府從未做任何限制。
惟指揮中心也提醒國人，申請供個人自用專案進口之快篩試劑，因產品未經審查，產品安全有效性須由申請者自行負責，且不得用於配合防疫政策判斷之依據。而基於便民的原則，將請食藥署儘速研議民眾可自國外輸入少量快篩試劑產品供自用之相關措施，以增加民眾取得快篩試劑產品之管道。（編輯：郭佩蓉）
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