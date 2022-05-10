高雄今＋2455確診　陳其邁：母親節效應周二確診增加

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陳其邁指出，高雄市比昨天病例數增加500多例，主要是CDC系統，原本統計到晚上12點，現修改統計至今天早上凌晨6點，因急診室24小時採檢，因此多增加6小時內採檢的確診者。
衛生局簡任技正潘炤穎表示，居隔期間陰轉陽有238例、外縣市旅遊史128例、特定娛樂場所12例、密切接觸者2023例，另有54例疫調中。
潘炤穎指出，從上周五開始，因母親節關係，南北移動頻繁，本周一開始的職場確診者增加。今天職場校園增873例，其中職場598例，占整體確診者的四分之一。職場群聚部分也會衍伸至家庭、校園等，至於，某精神專科醫院今天沒有新增確診個案。
另外，自明天起高市「關懷包得來速」啟動，38個區公所推出「關懷包得來速」服務。陳其邁表示，明起接獲健康存摺、醫院PCR陽性通知簡訊，在2小時後帶著身分證（正本或拍照皆可）到區公所得來速領關懷防疫包。
陳其邁強調，因確診者的同住家人也是居家隔離對象，如果出門幫確診者領關懷包，務必自行開車、騎車、步行前往，一定不能搭大眾運輸工具。
陳其邁也提醒，除了一定要備妥確診者身分證外，工作人員會問同住家人有多少人，以便發放足夠數量的快篩試劑。中央規定同住家人最多4人，大人一人兩支試劑、小孩為一支。確認資料後，就到下一區領取關懷包，確認內容物就可以離開。
衛生局黃志中表示，根據統計高市目前全市共有1萬614人進行居家照護，占確診者89%。目前高市有1882床專責病床照顧確診者，目前空床有1487床。加強型防疫旅館總床數有484床，目前空床有421床，空床率為89%。
陳其邁也指出目前告65歲以上長者第一劑覆蓋率為86%、第二劑為81.4%，第三劑則只有71.7%。陳其邁也再次強調，注射疫苗很重要，不要覺得長輩不會出門不會被傳染，但是同住家人進進出出還是有染疫風險，因此高雄市凡65歲以上長者打疫苗有700元，中央出500元，高市再加碼200元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。