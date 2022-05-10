巷仔內／民怨反撲？蘇英聯盟別為新北議員初選失利找藉口

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地方人士表示，賴秋媚基於友情的考量，才從蘇系轉而加入正國會的陣營，但賴秋媚卻鮮少參與派系的運作；此次蘇系黃韋鈞的意外敗北後，地方傳聞滿天飛，各媒體諸多報導、揣測派系的暗盤、鬥爭，讓賴秋媚飽受不小的壓力，因此才以新聞稿的方式宣布退出派系運作，強調未來將強化服務鄉親的能量。
地方人士直指，蘇、英系面對初選的挫敗，藉由媒體放話指責正國會與湧言會有合作的默契，並質疑爭取連任的新北黨部主委何博文，數度幫正國會的新人陳乃瑜站台；但蘇、英系的立委，卻可幫蘇系的新人黃韋鈞與吳亞蓁、英系新人黃琳助選，卻不准其它派系的合作，這是不是「雙標」，什麼才是「雙標」？
政壇人士分析，湧言會這次在新北的議員初選，讓黨內最強勢的蘇、英聯盟踢到鐵板，並不代表湧言會足以有實力跟其他的派系抗衡，而是因選前蘇、英聯盟「太靠勢」，以為可以輕而易舉的KO湧言會，加上中央的防疫作為，引發廣大的民怨，選民才將這股不滿的情緒發洩到與行政院長蘇貞昌相關參選人。
政壇人士強調，六都議員的初選民調，由黨中央全權的負責，新北市黨部根本無插手的餘地；而相較於新系的鴨子划水，蘇、英系選前擺出華麗的跨派系助選團，企圖輾壓湧言會，卻慘遭滑鐵盧的挫敗後，卻不深檢討敗選的原因，與其在為失敗找藉口，還不如端出更好的牛肉，爭取選民的認同，方為上策！
政壇人士也觀察到一些現象，以往民進黨初選過後的團結景象，這次在新北初選後反而不復見，民進黨創黨的精神蕩然無存；其次，以往黨內區分為「新、蘇聯盟」與「非新、蘇聯盟」的態勢，已在這次的初選完全被打破，未來或許出現「英、蘇聯盟」對上「正國會、新潮流、湧言會」的戲碼，也不意外。