COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

巷仔內／民怨反撲？蘇英聯盟別為新北議員初選失利找藉口

▲選前挾帶跨派系資源的蘇系新人黃韋鈞，初選意外的落馬。（圖／黃韋鈞臉書）
▲選前挾帶跨派系資源的蘇系新人黃韋鈞，初選意外的落馬。（圖／黃韋鈞臉書）

記者陳志仁／特稿

2022-05-10 16:40:01

民進黨新北市議員的初選結果出爐後，呈現幾家歡樂、幾家愁的局面；尤其選前挾帶跨派系資源的蘇系新人黃韋鈞意外落馬，不僅引爆派系間的新仇舊恨，也讓蘇系轉正國會的議員賴秋媚，以初選民調被抹黑為由，宣布退出派系的運作以表清白，也為年底大選添變數。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲正國會的新人山田摩衣、陳乃瑜、卓冠廷，全數通初選的考驗。（圖／記者陳志仁攝）
▲正國會的新人山田摩衣、陳乃瑜、卓冠廷，全數通初選的考驗。（圖／記者陳志仁攝）

選前面臨蘇、英系聯手夾擊的湧言會，在不被外界看好的情勢下，逆風揮出全壘打的佳績，反觀蘇系嫡傳的子弟兵黃韋鈞、新人吳亞蓁飲恨出局，而英系僅保住張嘉玲這席的新人；至於新系的新人林秉宥、顏蔚慈，及正國會的新人卓冠廷、山田摩衣、陳乃瑜，全數通初選的考驗，蘇系儼然成為初選的大輸家。

▲蘇系轉正國會的議員賴秋媚，以初選民調被抹黑為由，宣布退出派系的運作以表清白。（圖／賴秋媚臉書）
▲蘇系轉正國會的議員賴秋媚，以初選民調被抹黑為由，宣布退出派系的運作以表清白。（圖／賴秋媚臉書）
地方人士表示，賴秋媚基於友情的考量，才從蘇系轉而加入正國會的陣營，但賴秋媚卻鮮少參與派系的運作；此次蘇系黃韋鈞的意外敗北後，地方傳聞滿天飛，各媒體諸多報導、揣測派系的暗盤、鬥爭，讓賴秋媚飽受不小的壓力，因此才以新聞稿的方式宣布退出派系運作，強調未來將強化服務鄉親的能量。

地方人士直指，蘇、英系面對初選的挫敗，藉由媒體放話指責正國會與湧言會有合作的默契，並質疑爭取連任的新北黨部主委何博文，數度幫正國會的新人陳乃瑜站台；但蘇、英系的立委，卻可幫蘇系的新人黃韋鈞與吳亞蓁、英系新人黃琳助選，卻不准其它派系的合作，這是不是「雙標」，什麼才是「雙標」？

▲選前面臨蘇、英系聯手夾擊的湧言會，在不被外界看好的情勢下，逆風揮出全壘打的佳績。（圖／記者陳志仁攝）
▲選前面臨蘇、英系聯手夾擊的湧言會，在不被外界看好的情勢下，逆風揮出全壘打的佳績。（圖／記者陳志仁攝）
政壇人士分析，湧言會這次在新北的議員初選，讓黨內最強勢的蘇、英聯盟踢到鐵板，並不代表湧言會足以有實力跟其他的派系抗衡，而是因選前蘇、英聯盟「太靠勢」，以為可以輕而易舉的KO湧言會，加上中央的防疫作為，引發廣大的民怨，選民才將這股不滿的情緒發洩到與行政院長蘇貞昌相關參選人。

▲新系鴨子划水，在尋求連任議員的大師兄張錦豪、議員戴瑋姍的帶領下，和新人林秉宥、顏蔚慈一起打團體戰，並贏得黨內的初選。（圖／記者陳志仁攝）
▲新系鴨子划水，在尋求連任議員的大師兄張錦豪、議員戴瑋姍的帶領下，和新人林秉宥、顏蔚慈一起打團體戰，並贏得黨內的初選。（圖／記者陳志仁攝）
政壇人士強調，六都議員的初選民調，由黨中央全權的負責，新北市黨部根本無插手的餘地；而相較於新系的鴨子划水，蘇、英系選前擺出華麗的跨派系助選團，企圖輾壓湧言會，卻慘遭滑鐵盧的挫敗後，卻不深檢討敗選的原因，與其在為失敗找藉口，還不如端出更好的牛肉，爭取選民的認同，方為上策！

政壇人士也觀察到一些現象，以往民進黨初選過後的團結景象，這次在新北初選後反而不復見，民進黨創黨的精神蕩然無存；其次，以往黨內區分為「新、蘇聯盟」與「非新、蘇聯盟」的態勢，已在這次的初選完全被打破，未來或許出現「英、蘇聯盟」對上「正國會、新潮流、湧言會」的戲碼，也不意外。
 

民進黨新北5、6區民調出爐　湧言會突破英蘇夾擊全壘打

綠營新北2區民調出爐　蘇英系力挺的黃韋鈞不敵民怨慘敗

民進黨新北3、9區初選民調出爐　正國會陳乃瑜勝英系黃琳

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀