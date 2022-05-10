長榮國際臨股會張國華喊違法　弟弟派推舉張國明任新董座

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長榮國際巴拿馬（EIS）是外界眼中長榮集團的海外金庫，不僅持有海運、飯店，在巴拿馬、紐約、東京等地都有辦公大樓，在全世界各地擁有眾多子公司、孫公司，資產雄厚。同時還是集團金雞母長榮海運的大股東，持股7.4%，重要性不言可喻。
弟弟派動作頻頻，大哥張國華在股東臨時會前先發制人，率先發出聲明表示任何召開會議之行為以及做成之會議決議均屬違法、無效。而弟弟派二房兒子張國煒，今日入場時面對大批媒體詢問，他脫口說「也沒有什麼違不違法的問題」。
至於張國華今日則委任律師陳錦旋到股東會現場，陳錦旋欲代表張國華出席會議並擔任主席，但遭到現場人員阻止。張國華同時也對外再發出長篇聲明，表示今日違法召開會議，且唯一議案僅有改選永久董事長一事，非專注於長榮集團的未來整體發展，他本人深感遺憾。
張國華指出，2016年他回到長榮集團，在四位遺屬執行人的推舉與弟弟張國明、張國政的見證下，繼任了父親張榮發在長榮國際巴拿馬的永久董事長的職位，上任以來兢兢業業，任用一定經歷的專業經理人，且6年下來各公司體質逐漸改善，營運績效有目共睹。
但張國華無奈這些亮眼成績都被家族間的紛擾所掩蓋，員工人心惶惶，有些優秀的專業經理人也被迫離開原來的崗位，是集團重大的損失。他舉例，今年鄭深池出任長榮國際董座職位，短短15天就陸續改派立榮航空、長榮航空、長榮航太、長榮航勤、長汎旅行社、長榮警備保全、長榮國際儲運、中央再保險等公司的董事代表。
張國華控訴，上述公司中，有3家上市公司都指派無公司治理經驗、專門處理經營權的律師陳昭龍接任董事，甚至指弟弟張國煒擔任立榮與星宇航空董座，質疑高風險的航空業這樣做適合嗎？他認為兄弟對集團的經營方式或有不同，但不該讓高階經理人對這些動作疲於奔命、無法專注於本業，他呼籲投資大眾要支持現任的經營團隊。
最後，張國華表示，他本人數度表達誠意，希望四兄弟好好坐下來談，但並未獲得任何正面回應，只看到有心人士不斷透過媒體放話對他詆毀，甚至不惜違法、無視公司章程要將他拉下台，並推舉張國明坐上位，這些都對集團聲譽造成傷害，他強調集團需要的是專業經理人經營管理，而不是以家天下的方式及利用裙帶關係治理公司，張氏家族只需做好大股東角色即可，在專業經理人做重大決策時給予支持與提醒，如此才能對得起廣大股東與員工，也不會讓長榮商譽蒙塵。
只是，就在張國華只能透過聲明抒發心情之時，臨時股東會場內依舊照常召開，弟弟派律師黃福雄在會後對媒體表示，根據公司章程Permanent President於在任時死亡而缺位者，應由董事召開股東會選任新Permanent President，但創辦人張榮發於2016年辭世後，公司就未召集股東會選任Permanent President，因此Permanent President被無端變更登記為張國華本就應當無效，張國華不得以Permanent President自居。
因此黃福雄指出，今日根據公司章程，經持有總股權數百分之六十之股東決議，選任張國明出任公司Permanent President，並強調公司經營穩健，張國明上任後，公司管理組織會更加完善，更無外傳解散公司之決議，請社會大眾謹慎面對公司相關消息。為此，張國華律師陳錦旋則主張，關於Permanent President，公司章程是用指定的並不是選任，這樣選出來已經跟公司章程牴觸，且根據客觀事實，張國華確實是6年來這家公司的董事長。