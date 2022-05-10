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因快篩試劑與中央互槓　柯文哲：網軍名嘴治國遲早遭報應

▲針對近日因為快篩試劑採購問題，北市府與中央互槓一事，台北市長柯文哲10日重砲回擊，表示「用網軍跟名嘴治國，遲早會遭到報應。」（圖／台北市政府提供）
▲針對近日因為快篩試劑採購問題，北市府與中央互槓一事，台北市長柯文哲10日重砲回擊，表示「用網軍跟名嘴治國，遲早會遭到報應。」（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-05-10 16:55:20

新冠肺炎疫情近日在台灣逐漸蔓延，抗原快篩試劑也成為供不應求的物品之一。不過近日來台北市政府與中央政府，頻頻因為快篩試劑的問題相互槓上。對此台北市長柯文哲今（10）日在北市防疫記者會上，再度砲口對準中央，怒批「還是那句話，用網軍跟名嘴治國，遲早會遭到報應。」

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柯文哲今日親自主持召開北市防疫記者會，會中被問到近日來快篩試劑的採購爭議，柯文哲直言，中央不要對付他比對付病毒還要用心，「要討論怎麼解決問題，整天在那邊討論那些....我都覺得很厭煩，你不覺得很厭煩嗎？」

針對中央指出配發給台北市的快篩試劑，數量佔全台灣第二。對此柯文哲也回應，按照人口數台北市本來就排在第二，按照人口數發放很正常。「一開始快篩是要給居家隔離的人用，是公費的，跟一般民用的完全不一樣。」柯文哲直言，公費的快篩跟民眾買不到的快篩是不同的東西，但現階段買不到快篩試劑就是事實。

「還是那句話，用網軍跟名嘴治國，遲早會遭到報應。」柯文哲直言，有的人正事不辦每天不知道在幹嘛，「花一點力氣把國家問題解決啦，我是覺得很厭煩。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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