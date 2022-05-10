因快篩試劑與中央互槓 柯文哲：網軍名嘴治國遲早遭報應
新冠肺炎疫情近日在台灣逐漸蔓延，抗原快篩試劑也成為供不應求的物品之一。不過近日來台北市政府與中央政府，頻頻因為快篩試劑的問題相互槓上。對此台北市長柯文哲今（10）日在北市防疫記者會上，再度砲口對準中央，怒批「還是那句話，用網軍跟名嘴治國，遲早會遭到報應。」
柯文哲今日親自主持召開北市防疫記者會，會中被問到近日來快篩試劑的採購爭議，柯文哲直言，中央不要對付他比對付病毒還要用心，「要討論怎麼解決問題，整天在那邊討論那些....我都覺得很厭煩，你不覺得很厭煩嗎？」
針對中央指出配發給台北市的快篩試劑，數量佔全台灣第二。對此柯文哲也回應，按照人口數台北市本來就排在第二，按照人口數發放很正常。「一開始快篩是要給居家隔離的人用，是公費的，跟一般民用的完全不一樣。」柯文哲直言，公費的快篩跟民眾買不到的快篩是不同的東西，但現階段買不到快篩試劑就是事實。
「還是那句話，用網軍跟名嘴治國，遲早會遭到報應。」柯文哲直言，有的人正事不辦每天不知道在幹嘛，「花一點力氣把國家問題解決啦，我是覺得很厭煩。」
※【NOWnews 今日新聞
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