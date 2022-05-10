到新創公司打拼「降薪值得」？前輩道破利弊得失：水很深
除了薪水高低之外，不少人也會考量到職業未來展望來選擇工作。就有位網友獲得到新創公司打拼的機會，但薪水卻會比目前工作少了2成，讓她不禁遲疑「該去嗎？」貼文曝光隨即有不少前輩分享自身「殘酷經驗」。
原PO在論壇Dcard上發文求助「近期準備換新工作，其中有一個類新創的小公司，很有向心力的公司，工作內容我很喜歡，有挑戰性，未來發展也令人期待，但薪資上沒辦法給到我目前工作的水準，大約少20%，大家會選擇去嗎？」
問題曝光後，立刻有不少前輩提出建言「新創很多講的很好聽，結果進去根本跟自己想到天差地遠，要很確定工作內容未來發展真的有那麼好，不燃只剩薪資打8折是確定的」、「不會，除非這是主管職，那才可以當跳板」、「千萬不要，待了草創期的新創三年的感想是『不是人待的』常常講的盆滿鉢滿，多有展望、多有潛力、多有挑戰性，進去才發現水有夠深」。
但也有另一派人有著不同際遇「降薪可以，但一定要比較爽」「看自己缺不缺錢啊， 像我找工作看人跟環境，從不看薪水， 覺得工作也是生活， 看人怎麼想吧」、「才30%而已 我從國外回台都降60%了」、「剛轉換跑道年薪剩下8成，但換來更多家庭時間跟自由，看你的人生想要什麼樣子，薪水只是其中一個參數」。（編輯：潘毅）