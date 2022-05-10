俄國「勝利日」隻字未提烏克蘭　分析：蒲亭即將落敗

俄羅斯總統蒲亭在「勝利日」發表演說前，外界多半揣測他會正式對烏克蘭進行宣戰或是升級戰事，然而出乎眾人預料的是蒲亭僅稱俄國邊界受到西方侵略，並與當年二戰的蘇聯相提並論；軍事專家分析，若蒲亭無法做出明確增兵計畫，那麼俄軍在烏克蘭落敗的日子恐怕將迅速到來。
蒲亭在昨（9）日於莫斯科紅場進行勝利日閱兵儀式，這是自俄羅斯入侵烏克蘭第11周以來，一個備受矚目的象徵日子，分析師多半認為隨著俄羅斯在烏克蘭東部無法取得重大進展、士氣逐漸低落，蒲亭有意在二戰勝利日上發表重要談話內容，例如宣布取得特定軍事目標的「勝利」，以安撫國人與提振士氣；然而蒲亭在演講中僅表示國家將會好好照顧戰死士兵們的家庭，甚至連「烏克蘭」都沒有提到，只稱莫斯科是為情勢所逼才做出唯一正確的決定。
目前俄羅斯仍以「特別軍事行動」為由出兵至烏克蘭東部，若無法正式將戰事等級提升，就無法動員全國徵召儲備役替戰事充軍，安德魯斯大學戰略研究教授歐布萊恩（Phillips P. O' Brien）為此表示，若俄國無明確增軍計畫，那麼蒲亭將無法長期在烏克蘭打仗，俄軍在烏克蘭落敗的時機更將迅速到來。
烏克蘭總統澤倫斯基也在同日發表演說，更稱烏軍終將戰勝俄羅斯，「烏克蘭很快會有兩個勝利日」；英國前駐白俄羅斯大使戴維斯（Nigel Gould Davies）也分析指出，由於挑起俄烏戰事的莫斯科仍未取得重大突破，尤其是烏克蘭已經陸續取得大量西方精密軍火後，等同於現已開始輸掉戰爭。