古城獻藝雲端寄情　雙軸匯聚府中雙城文化併發

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「古城獻藝」線上節目重現了原定在府中路進行的完整表演內容，一系列演出重新詮釋傳統祭典文化，結合枋橋文史與常民生活，呼應媽祖對府中的溫柔守候。首段演出由全臺首創女性八家將「振宗藝術團」重磅開演，將傳統家將陣容，揉合舞蹈武術元素，展現既創新又氣勢非凡的風範。接著「身聲擊樂團」《無所不擊》則以常見的鍋碗瓢盆融合肢體擊樂，展現多元文化的奔放生活能量。末段「莫比斯圓環公社」隆重鉅獻《媽祖，府中情》，以社區環境為創作關懷主軸，透過舞蹈、鼓聲、吟唱堆疊出一代代的人與土地共生意象，匯聚現代人的美好城市願景期盼。
5月15日（日）「古城獻藝」線上專場節目將於19:30-21:00在新北市文化局臉書直播，此外特別提供給搶先報名線上專場的80位民眾，獨家限量「含情茉茉」茉莉花啤酒，邀請大家於美好月圓夜一同開瓶，線上共同暢飲，回憶板橋昔日茉莉花香，還能抽好禮。5月21日（六）19:30起，將於新北市文化局臉書重播表演節目24小時，至5月22日（日）19:30止。期待大家把握機會，一同匯聚在線上觀賞演出，節目播放同時還可以留言抽回饋好禮！(新北市政府文化局廣告)
專場節目報名：https://www.accupass.com/event/2205050959181594737250
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