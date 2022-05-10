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機師工會上百人雨中靜坐陳情！呼籲機組員「以篩代檢」

▲機師工會今天赴指揮中心前陳情，呼籲中央開放機組員「以篩代檢」。（圖／記者許若茵攝，2022.05.10）
▲機師工會今天赴指揮中心前陳情，呼籲中央開放機組員「以篩代檢」。（圖／記者許若茵攝，2022.05.10）

中央社

2022-05-10 17:32:51

（中央社記者汪淑芬台北10日電）桃園市機師職業工會機組員及家屬上百人今天下午到中央流行疫情指揮中心陳情，呼籲「以篩代檢」，結果遇上午後大雨，機組員代表與家屬仍穿上雨衣表達訴求。

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機師工會指出，機組人員過去2年承受了最嚴格、最非人道的防檢疫措施，由於長期無法就醫，去年底至今已有3名機師猝逝，多名機師難以就醫而延誤治療，雖然指揮中心已陸續調整檢疫天數與得返家「一人一室」居檢，日前再確認將取消造成機組員2年多來無法就醫的健保卡註記。對工會而言，目前最主要訴求將爭取「以篩代檢」、研議取消針對施打不同劑別機組員差別待遇。

除了「以篩代檢」等訴求外，機師工會表示，更希望站出來讓社會與指揮中心看到：一個一個「身為人而非機器」的機組員歷經了什麼樣的煎熬、壓力與身心健康受創，而家屬們，又在這2年來遭受到哪些污名化與受盡歧視的辛酸。

機師工會呼籲指揮中心，日後決策過程中切莫再閉門造車，應真正聆聽、適時採納各行各業第一線基層人員與團體心聲與建議，未來也更應該讓整個決策過程更加透明、公開，更希望指揮中心能夠進一步公布負責決策專家學者完整名單。（編輯：陳政偉）

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