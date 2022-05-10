高雄因應國中會考 謝文斌宣布補習班14至20日改線上教學
高市府教育局長謝文斌今(10)日在防疫記者會中宣布，因應國中會考，已要求補習班在本月14日至20日改線上教學，至於7月1日開始的大學指考，謝文斌指出，高雄高三學生已完成畢業考，因此教育局也授權各校可採線上教學至本學期結束，若有自主需求的高三生，也予以彈性准假，不列入出缺席成績計算。
由於國三會考進入倒數，高雄市教育局繼之前宣布，5月9日至13日放寬各校調整為線上教學，考前一週（5月16日至20日）調整為線上教學（可採同步、非同步或混成線上教學等方式）。教育局今天再宣布，高雄市補習班也因應會考防疫措施，5月14日至5月20日，國三生課程於考前一周改為線上教學。
謝文斌表示，在考量高三學生已完成畢業考，各高中職可視疫情發展狀況，經學校防疫專責小組會議討論後，採線上教學至本學期結束，由各校自主決定線上教學的起始時間。此外，有個別居家自主學習需求的高三生，在準備指考前若有請假需求，學校也應尊重學生個別狀況，予以彈性准假，不列入出缺席成績計算，以確保學生在指考前能夠平安學習。
謝文斌也強調，若國小以下學生請三天防疫假，家長可使用孩子的學校通知做為請假證明，雇主不得扣發全勤獎金或不准假。
另外，謝文斌也指出，高市目前已完成62間國小的疫苗接種作業，有2800多位國小生完成接種，目前沒有不良反應。
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