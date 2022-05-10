梅雨鋒面週四晚到！豪雨北往南一路下 「這時間」最劇烈
今（10）日白天水氣偏多，各地感受到比較悶熱，午後西半部地區及山區都有明顯的對流降雨。中央氣象局指出，今晚到明（11）日白天水氣還是明顯偏多，西半部地區及恆春半島容易有局部較大雨勢發生機率，午後山區可能有局部大雨，請民眾外出記得攜帶雨具備用。而今年第一波梅雨鋒面預計週四（5/12）晚間到週五（5/13）逐漸接近台灣，並且將持續滯留到下週一（5/16），預估這個週末將是這道鋒面影響最明顯的時候，西半部及東北部地區不排除有局部大雨甚至豪雨發生，極容易出現短時間劇烈降雨！氣象局特別示警，恐造成局部地區積淹水現象，請民眾要提早做好準備。
氣象局簡任技正伍婉華指出，週四白天稍微有些空擋，北部及東半部地區局部短暫陣雨，其他地區為多雲。不過週四入夜後一直到週五整天，受到梅雨鋒面南下接近影響，各地都會陸續轉為有陣雨或雷雨的天氣，中部以北及東北部地區首當其衝，可能有局部大雨發生。週六到下週一（5/16）鋒面滯留在台灣上空徘徊，全台各地天氣都極不穩定，尤其這個週末是鋒面影響最明顯的時候，易有「短延時強降雨」發生，特別提醒西半部及東北部地區可能有局部大雨甚至豪雨發生機率。
到了下週一鋒面將逐漸南移到巴士海峽，此時劇烈降雨區域也會跟著南移到中南部及冬蟬不地區，可能有局部大雨發生機率，其他地區仍有陣雨或雷雨。伍婉華提醒，鋒面帶上對流系統消消長長，很容易在極短時間內為局部地區帶來猛烈降雨，由於這種天氣系統預報時間相當短，請民眾要隨時留意氣象局所發布的特報或大雷雨即時訊息，外出也要記得帶傘。
這波鋒面不只帶來雨勢，伴隨東北季風增強，各地氣溫也會明顯轉涼，氣象局預估，週六到下週一各地氣溫會一路下滑，馬祖地區最低溫只剩攝氏15度左右，中部以北部地區低溫僅剩攝氏17到18度，南部及東部地區低溫約攝氏20到21度，且因為整天降雨的關係，氣溫回升並不明顯，高低溫差只有大約攝氏2到3度左右，感受上會明顯偏冷，請民眾留意。
預估這波鋒面等到下週二（5/12）才會逐漸消散遠離，各地雨勢慢慢趨緩，屆時僅剩東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區恢復多雲到晴。不過氣象局也提醒，梅雨鋒面的位置及降雨區域仍有很大的不確定性，要等到時間近一點再觀察。