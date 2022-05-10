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北市快篩試劑採購不足？黃珊珊：4月以前都以PCR篩檢為主

▲針對外界直指北市府未積極採購快篩試劑一事，台北市副市長黃珊珊10日表示，外界說法並非事實，且從今年四月中之前，快篩試劑一直都並非必需品。（圖／台北市政府提供）
▲針對外界直指北市府未積極採購快篩試劑一事，台北市副市長黃珊珊10日表示，外界說法並非事實，且從今年四月中之前，快篩試劑一直都並非必需品。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-05-10 17:58:56

新冠肺炎疫情持續在台灣升溫，不過快篩試劑近日來卻供不應求。而台北市政府日前在採購快篩試劑的相關問題，近日也引發社會各界議論。對此台北市副市長黃珊珊今（10）日下午再次解釋，強調今年4月以前，台灣的防疫政策都以PCR檢測為主，「大家說台北市沒有採購，問題點在於根本沒有快篩需求。」

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黃珊珊表示，去年五月萬華疫情爆發時，台北市為了快速找出確診者，因此率先成立剝皮寮快篩站。而當時因為中央政府沒有承認快篩結果，因此前來採檢的民眾都要採取兩份檢體，分別供快篩及PCR檢測使用。但由於中央規定PCR為唯一確診標準，因此五月中疫情過後，各醫院都擴充PCR量能，七月的時候已經達到一定的量，因此PCR速度是夠快的，因此沒有任何人把快篩當作檢測的工具。

黃珊珊強調，直到今年四月十二日，中央才宣布調整居家隔離與檢疫的檢測方式，改以快篩方式執行。代表12日以前，沒有任何一個政策是用快篩試劑作為確診標準。26日中央宣布3+4自主防疫期間要快篩陰才能出門，這時候家用快篩試劑需求才大增。

「也就是從去年到現在，直到上個月12日，快篩都不是所謂『必需品』。」黃珊珊說，12日以後改採後，才開始徵用並變成公費快篩劑給我們，「大家說台北市沒有採購，是因為當時並沒有快篩需求。」

黃珊珊強調，衛生局於去年跟廠商所訂定的快篩採購契約與訂單還是在，而在需求量大增的時候，也可以改變供貨方式。黃珊珊直言，中央提供給北市府的是專門提供給居家隔離及居家檢疫的人所使用的快篩試劑，至於北市府轄下各機關學校使用的快篩試劑，都是市府自己自籌自備。

黃珊珊直言，防疫人員都非常辛苦，不要再用打渾帳的方式來模糊焦點，大家應該把心思放在防疫上面，共同的敵人是病毒，不是彼此。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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