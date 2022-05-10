北市快篩試劑採購不足？黃珊珊：4月以前都以PCR篩檢為主

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黃珊珊強調，直到今年四月十二日，中央才宣布調整居家隔離與檢疫的檢測方式，改以快篩方式執行。代表12日以前，沒有任何一個政策是用快篩試劑作為確診標準。26日中央宣布3+4自主防疫期間要快篩陰才能出門，這時候家用快篩試劑需求才大增。
「也就是從去年到現在，直到上個月12日，快篩都不是所謂『必需品』。」黃珊珊說，12日以後改採後，才開始徵用並變成公費快篩劑給我們，「大家說台北市沒有採購，是因為當時並沒有快篩需求。」
黃珊珊強調，衛生局於去年跟廠商所訂定的快篩採購契約與訂單還是在，而在需求量大增的時候，也可以改變供貨方式。黃珊珊直言，中央提供給北市府的是專門提供給居家隔離及居家檢疫的人所使用的快篩試劑，至於北市府轄下各機關學校使用的快篩試劑，都是市府自己自籌自備。
黃珊珊直言，防疫人員都非常辛苦，不要再用打渾帳的方式來模糊焦點，大家應該把心思放在防疫上面，共同的敵人是病毒，不是彼此。
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