以吃抗疫 療癒身心 五星級外帶美食輕鬆享用 豐儉由人

受疫情影響，餐飲外帶需求激增，台南五星級飯店不約而同推出外帶美食，要讓民眾防疫在家也能吃得安心又療癒。台南大員皇冠假日酒店彩豐樓中餐廳推出全家享用合菜組、台南米其林占星名菜與超值便當等多款外帶美食；晶英酒店除了推出 72+ 小時住房專案外，中餐廳晶英軒更要以招牌「極品櫻桃烤鴨」，搶佔府城烤鴨市場。而台南香格里拉台南遠東國際大飯店也推出「 EasyGo 三餐易帶購」，只要百元就能享用到異國風味星級餐盒。

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台南大員皇冠假日酒店即日起至 6 月 30 日止，元素自助餐與彩豐樓粵式中餐廳同步開賣「美食外帶自由配」，元素自助餐自由配夾好夾滿，每組餐盒特惠價 399 元，提供 2 只外帶大餐盒、 2 只中餐盒及 2 瓶罐裝汽水飲料，現場包含廣式烤鴨、油淋葱香雞、紅酒燉牛肉、香辣豬腱肉、麻油塔香鮮蝦、鹽烤鯛下巴等熱食料理 ( 不含爐烤牛排 ) 以及熱湯區、甜點吧等，熟食均可自由配打包帶回家。適用外帶時段為週五至週日晚餐時段、週六及週日午餐時段，此外也有超值便當 250 元起，包括蜜汁叉燒、玫瑰豉油雞、醬爆松阪豚、冠軍煙滷雪花牛、海陸品味集、頭抽焗大蝦等，一人獨享或是全家享用都適合。

台南晶英酒店針對疫情政策滾動式調整，即日起至 6 月 30 日止，規劃「晶」安心 72 小時住房專案， 12 坪海東客房，四天三夜每人每晚 3,333 元起，無須收取訂金，以利房客機動調整居家防疫計畫。此外中餐廳晶英軒招牌「極品櫻桃烤鴨」，去年 3 級警戒中竟然 2 個月賣出了 5,000 隻，今年冀望再創佳績。選用每隻重約 3.5 公斤的宜蘭櫻桃鴨，經過繁複工序，以掛爐方式火烤的櫻桃鴨皮酥脆，鴨肉多汁軟嫩，一鴨二吃包含片皮鴨捲手工餅以及薑蔥炒鴨架，前者分裝成餅皮、蔥段、片鴨肉及甜麵醬，保留最佳的美味狀態，只需透過電話或線上商城於一天前訂購，就能與家人無懼疫情在自家空間盡情品嚐美味。

▲台南晶英酒店晶英軒「極品櫻桃烤鴨兩吃」，包含片皮鴨捲手工餅、薑蔥炒鴨架，一鴨二吃好美味（圖／台南晶英酒店提供）

香格里拉台南遠東國際大飯店推出「 EasyGo 三餐易帶購」，多樣選擇深受好評，餐點現點現做，提供中式、泰式、美式及印度風味等便利餐盒、適合 2 至 4 人享用的江浙風味合餐之外，更由義籍主廚推出正宗義式 2 至 3 人套餐，有義式燉牛肉佐馬鈴薯泥或地中海爐烤鱸魚佐淡菜、焗烤義式豬肉千層麵、義式花枝沙拉、提拉米蘇等。外賣餐盒價格 200 元至 300 元、中義套餐及盒餐價格 1,280 元至 5,888 元。為方便消費者購買，飯店更提供 [ 線上點餐 ] 預購服務。同時，考量到防疫期間民眾也要吃得健康又美味，每日於下午 3:30 分至 6:30 推出「品香車」外賣麵包及百元便當平台服務，方便消費者即時購買晚餐及全家輕食麵包，特色便當有和風照燒雞腿、印度奶油燴雞、泰式打拋豬等三款選項，只要百元就能享受到方便又美味的五星料理，限量供應，售完為止。