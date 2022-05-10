巷仔內／長榮神秘海外金庫浮檯面　張家兄弟鬩牆再上演

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再看長榮集團擁有兩大控股公司長榮國際及巴拿馬長榮國際（EIS），今年2月25日長榮國際進行董事改選，那時張國煒的母親李玉美將關鍵的股權投給弟弟派後，弟弟派便拿下過半數的3董1監，正式讓長榮國際變天，原董事長、哥哥派一員、同時也是張榮發左右手的老臣柯麗卿下台，董座一職由弟弟派相挺的姊夫鄭深池（妻為張榮發之女張淑華，2015年因病過世）出任。
由於長榮國際是長榮集團獲利引擎長榮海運、長榮航空的前三大股東，重要性不言可喻，因此董座換人也牽動市值上兆元的長榮集團。哥哥派敗下陣來，張國華罕見接受媒體專訪，向弟弟們喊話「好好談」，認為要保持集團的完整性，就是解散長榮國際與巴拿馬長榮國際（EIS），兄弟可以各自拿到錢，再去投資想要經營的公司，他也願意其他兄弟將他的股權買下，自己可以退出集團。
但顯然大哥的喊話，弟弟們不買單，顯見張國華掌權6年間，面對手足間的嫌隙與紛爭，始終未溝通取得共識，那麼弟弟們翻臉不認人也可想而知。但兄弟間真的說不明、講不白嗎？外界認為張榮發辭世，改朝換代下，新舊勢力的衝突自然而然會發生，從張國煒當選立榮航空董事長一席話就能看出端倪。
戰場從長榮國際轉到立榮航空，張國煒日前接任立榮航空董事長，面對家務事之爭，他快人快語說，兄弟姐妹大家都有股份，不要由外人來操縱，「現在有太多有心人士操作對立，我如果知道（是誰），就槍斃了他。」批評有太多有心人士從中做梗，而外界揣測這外人指的就是老臣柯麗卿，柯是張榮發的左右手，據傳，長榮集團一路走來，帳本都得經她的手，猶如集團大掌櫃，如今在集團內仍有一定的影響力。
只是，派系不同，對大哥張國華來說，弟弟派推舉的長榮國際董座鄭深池，這位姊夫也不姓張，嚴格來說也是外人，因此當鄭深池作為長榮國際董座發動攻勢時，包括在短短15天陸續改派立榮航空、長榮航空、長榮航太、長榮航勤、長汎旅行社、長榮警備保全、長榮國際儲運、中央再保險等公司的董事代表，張國華也無法接受，況且今日巴拿馬長榮國際（EIS）臨時股東會，不只牽涉龐大的海外金庫，也可能影響到他最愛的海運業。
長榮國際巴拿馬是外界眼中長榮集團的海外金庫，不僅持有海運、飯店、貨櫃廠、物流與碼頭，在巴拿馬、紐約、東京、巴黎、曼谷及檳城等地都有資產，在全世界各地擁有眾多子公司、孫公司，資產雄厚。同時還是集團長榮海運的大股東，持股7.4%。但由於長榮國際巴拿馬未上市，因此龐大神秘的資產不僅外界好奇，家族兄弟間對此的關注與執著也可以想像。
而今日弟弟派在股權優勢下，於巴拿馬長榮國際（EIS）臨時股東會上，換掉哥哥張國華，推選新任董事長張國明，弟弟派還能拿下長榮海運的2席董事。張國華雖處於弱勢，但在會前、會後發出千字聲明，直指會議違法、無效，認為集團需要的是專業經理人，而不是以家天下的方式及利用裙帶關係治理公司。
張國華會那麼大動作，主要也是他一輩子投入海運業，就讀中國海事專科學校，也曾任長榮海運副董事長與總經理，他曾說自己在四個兄弟中，沒人像他那樣熟悉海運業，海運是他的最愛，也是父親對他的期許。如今長榮海運也可能失去主導權，不僅張國華始料未及，創立長榮集團的張榮發肯定也沒想到，兄弟間嫌隙如此深，一招狠過一招，如今巴拿馬長榮國際戰事暫歇，但集團未來仍會在許多子公司另闢戰場，長榮兄弟間如八點檔的劇碼未完待續！