限10天！誠品集結全台22間夢幻甜點 柯基屁屁萌麵包必吃
還有什麼比繽紛可愛的甜點更撫慰人心？甜點控不能錯過的一大盛事，誠品生活南西「2022 Melting Manifesto 夢幻甜點店」來了！5/13～5/22限定10天，一次集結全台北中南22間名店齊聚，網友評選必吃的法式甜點「承繼」、超人氣「Le Ruban Pâtisserie法朋烘焙甜點坊」，抹茶控記得瞄準台南遠道而來的「一伴甜點工作室」，還有吃了會醉的大人系威士忌提拉米蘇，尤其超萌柯基屁屁麵包、柴犬馬卡龍，好想吃又捨不得吃，簡直太奢侈的煩惱。
今年「2022 Melting Manifesto夢幻甜點店」是歷年來參與店家數最多，一口氣集結全台北中南22間名店，簡直是甜點控不能錯過的天堂。超人氣「Le Ruban Pâtisserie法朋烘焙甜點坊」會帶來什麼驚喜？以創新法式酥脆肉桂捲一炮而紅的老朋友「承繼」，獻上各種口味手工精緻Dessert Bar；開店20分鐘即完售的達克瓦茲「MYRA」名店主打南西限定口味。推薦3大嗜吃秘笈，還有特別販售的限定時間，大家可要牢牢記下才能好好攻略。
微醺的浪慢！大人也陶醉的酒香甜點
以可麗露、達克瓦茲、軟餅乾為招牌的網路人氣甜點工作室「伍一甜點」，5/22單日推出宛如經典酒單的多種甜點，一次囊括蘭姆酒、威士忌、白蘭地、伏特加、梅酒等酒香，滿足想小酌又想吃甜點的慾望。
號稱吃了會醉的「Han你吃」，主打視覺系繽紛色彩的招牌調酒馬卡龍，一口咬下微醺的驚喜。「Olive's Baking 甜點工作室」一次推出大人系威士忌提拉米蘇、經典芭娜娜奶酒蛋糕、與重蘭姆葡萄奶油夾心餅乾，簡直用甜點酣暢。
現在「正著時」！抹茶控、芋頭控通殺
難得從台南遠道而來的「一伴甜點工作室」，帶來高人氣抹茶系列，從千層蛋糕、戚風蛋糕、巴斯克、費南雪到奶酪，茶香純粹又甘甜，鮮濃不苦澀；還有一口咬下多重濃郁滋味的「After Rain coffee & dessert」抹茶蕨餅毛巾捲，抹茶控這下簡直都要失控啦。
以內餡紮實、吃得出芋頭顆粒感聞名的「馮千金 芋泥球」，嚴選台灣在地芋頭推出6種人氣口味，尤其誠品生活南西獨家限定的「炸芋泥球禮盒」，說什麼也要搶到手。
好想吃又捨不得吃！超顏值甜點萌度破表
吃貨追求的不只是好吃，口味甜、長相更要甜！以柯基為主題的手作甜點「奶油先生 Mr. Butter Café」，打造超擬真的柯基屁屁麵包！還有香草卡士達、巧克力卡士達、奶酥三種口味可任選，飽滿肥嫩的造型吃起來Q彈紮實，彷彿柯基搖著超萌屁股在眼前。
還有把甜點當作畫布的韓系「Momuda 墨暮達甜點工坊」，不只帶來人氣蛋糕，憨甜的柴犬厚餡馬卡龍絕對必吃！反差萌的「OldSoul Coffee studio 老靈魂」把emoji與美式軟餅乾可愛融合，手工製作8種口味，每一塊都是不同的表情符號。
現場還有可愛浪漫的生活用品陪大家改造居家氣氛，即日起至8/31，「浪漫精明學」第2波好評回歸，誠品線上單筆滿1,200元訂單，筆筆回饋100元抵用券；累計1,200元滿額訂單再享加碼回饋。即日起登入誠品人APP線上下不限金額消費月月可抽Apple iMac、誠品購物金8,800元、6,600元等大獎，今年底前首次登入APP再加贈線上下200元購物金；5/19～5/22誠品線上限時四天520全館加碼免運，滿額再贈520元購物金！