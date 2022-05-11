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快篩荒　國民黨籲立即放寬個人自用快篩劑輸入標準

▲快篩實名制上路，藥局每日大排長龍，國民黨呼籲政府立即放寬個人自用快篩輸入標準。（圖／資料照片）
▲快篩實名制上路，藥局每日大排長龍，國民黨呼籲政府立即放寬個人自用快篩輸入標準。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2022-05-11 10:38:13

中國國民黨今（11）日召開「防疫監督平台：指揮中心假澄清真抹黑，誰在卡全民海外購快篩！」記者會，副秘書長兼文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇、徐弘庭、林家興等出席，國民黨質疑疫情爆發迄今，蔡政府因應作為「又亂又缺」，倉促決定「共存」的原則，卻未做好「共存」的準備，導致人民連最基本的快篩試劑都難以取得。國民黨主席朱立倫為此呼籲比照之前的口罩及血氧機，開放民眾自主少量從海外購入快篩，但中央流行疫情指揮中心卻惡意「張冠李戴」，意圖用誤導式的澄清來掩蓋快篩劑準備不足又阻礙人民海外自購自救的無能。指揮中心喪失防疫的專業，僅剩政治抹黑的功能，難怪人民只能自救應變、自求多福！

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對於指揮中心澄清「政府從未禁止廠商自主進口任何合乎食品藥物管理署緊急授權的快篩試劑」，國民黨表示，與朱立倫呼籲「開放民眾自主少量從海外購入快篩」，完全毫不相干，廠商進口與民眾自主海外採購為何能相提並論？指揮中心的「政治性澄清」實質上根本是「栽贓抹黑」，難道被揭露無能的事實，所以只能胡亂指控來掩蓋？請指揮中心針對「錯誤的澄清」說清楚、講明白。

國民黨進一步指出，國內快篩劑嚴重不足已經是既定事實！連日來，排隊搶購快篩劑的民眾怨聲載道、等不到快篩劑配額的各縣市政府更是抱怨連連。前副總統陳建仁接受英國媒體專訪時坦言，政府沒有準備好足夠的快篩試劑，「現在愈來愈依賴快篩，卻沒有足夠存量」。不僅台北市府喊快篩劑非常缺，要求中央釐清分配；甚至民進黨執政的桃園市長鄭文燦也說，現在都是短缺狀態，希望中央配賦能快一點、多一點；基隆市長林右昌更發出不平之鳴駁中央「快篩試劑實名制販售的方式一定要改變，否則只是造成更多民怨」。蔡政府防疫作為的慌亂無章，連自家人都看不過去、挺不下去！

蔡英文總統曾說已採購1億劑快篩劑，衛福部也聲稱已下訂近2.4億劑，五月底可到貨約1.2億劑，但國民黨表示，此承諾「全民都懷疑」，尤其衛福部的快篩採購標案，頻頻爆出小資本公司卻承接採購快篩試劑大訂單的疑雲，採購標案能否全部兌現？讓各界難有信心。

面對國內嚴重的快篩荒，政府作為讓人民沒有信心，人民只能請旅外親友寄送快篩劑回台來自救，但依照目前規定不僅需繳交規費且曠日廢時。國民黨以口罩、醫療用血氧機為例，自去(110)年7月27日起，進口250片以下口罩(醫用、非醫用或兩者合計)，無須向貿易局申請輸入許可；去(110)年6月28日食藥署放寬「醫療用血氧機」可從國外輸入攜帶免申報，但1人1台為限只到去年底。國民黨強調，疫情嚴峻之際，相關醫療器材可免申報由國外親友郵寄或攜帶回台已有前例，當前國內急需快篩試劑，為何不能立即啟動相關的緊急措施？為何蔡政府決策總是慢半拍？食藥署居然還需要開會研議？已經有前例的緊急措施為何不能即刻比照啟動？

國民黨呼籲，蔡政府應該立即放寬個人自用快篩劑輸入的標準，對於旅外親友寄送快篩劑回台，開放一定數額以下免申請、免規費的措施。國民黨表示，蔡政府的防疫作為已經沒做到「超前佈署」，事後補救應該更迅速、更即時，讓全民能有足夠的快篩試劑，安心共同對抗疫情。

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