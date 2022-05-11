快篩荒　國民黨籲立即放寬個人自用快篩劑輸入標準

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國民黨進一步指出，國內快篩劑嚴重不足已經是既定事實！連日來，排隊搶購快篩劑的民眾怨聲載道、等不到快篩劑配額的各縣市政府更是抱怨連連。前副總統陳建仁接受英國媒體專訪時坦言，政府沒有準備好足夠的快篩試劑，「現在愈來愈依賴快篩，卻沒有足夠存量」。不僅台北市府喊快篩劑非常缺，要求中央釐清分配；甚至民進黨執政的桃園市長鄭文燦也說，現在都是短缺狀態，希望中央配賦能快一點、多一點；基隆市長林右昌更發出不平之鳴駁中央「快篩試劑實名制販售的方式一定要改變，否則只是造成更多民怨」。蔡政府防疫作為的慌亂無章，連自家人都看不過去、挺不下去！
蔡英文總統曾說已採購1億劑快篩劑，衛福部也聲稱已下訂近2.4億劑，五月底可到貨約1.2億劑，但國民黨表示，此承諾「全民都懷疑」，尤其衛福部的快篩採購標案，頻頻爆出小資本公司卻承接採購快篩試劑大訂單的疑雲，採購標案能否全部兌現？讓各界難有信心。
面對國內嚴重的快篩荒，政府作為讓人民沒有信心，人民只能請旅外親友寄送快篩劑回台來自救，但依照目前規定不僅需繳交規費且曠日廢時。國民黨以口罩、醫療用血氧機為例，自去(110)年7月27日起，進口250片以下口罩(醫用、非醫用或兩者合計)，無須向貿易局申請輸入許可；去(110)年6月28日食藥署放寬「醫療用血氧機」可從國外輸入攜帶免申報，但1人1台為限只到去年底。國民黨強調，疫情嚴峻之際，相關醫療器材可免申報由國外親友郵寄或攜帶回台已有前例，當前國內急需快篩試劑，為何不能立即啟動相關的緊急措施？為何蔡政府決策總是慢半拍？食藥署居然還需要開會研議？已經有前例的緊急措施為何不能即刻比照啟動？
國民黨呼籲，蔡政府應該立即放寬個人自用快篩劑輸入的標準，對於旅外親友寄送快篩劑回台，開放一定數額以下免申請、免規費的措施。國民黨表示，蔡政府的防疫作為已經沒做到「超前佈署」，事後補救應該更迅速、更即時，讓全民能有足夠的快篩試劑，安心共同對抗疫情。