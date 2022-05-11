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黃珊珊快篩陽　北市府：柯文哲快篩陰無需取消行程

▲台北市副市長黃珊珊11日上午向市府通報快篩陽性後，市長柯文哲也隨即進行快篩，呈現陰性反應。（資料照／北市府提供）
▲台北市副市長黃珊珊11日上午向市府通報快篩陽性後，市長柯文哲也隨即進行快篩，呈現陰性反應。（資料照／北市府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-05-11 10:41:00

新冠肺炎疫情在台灣持續延燒，台北市副市長黃珊珊今（11）日上午在臉書上PO文，表示自己快篩呈現陽性反應，引發社會各界議論。對此台北市政府方面也隨即表示，市長柯文哲也在黃珊珊通報後使用快篩檢測，結果為陰性。

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黃珊珊今日上午在臉書上揭露，自己有點喉嚨痛，早上起來就覺得怪怪的，所以進行快篩，並且出現了兩條線，「這也是可以預期的事，因為我早已經有心理準備。」黃珊珊說，做防疫工作兩年多，終於真的跟這病毒共存了，「它是我這兩年多來朝思暮想的敵人，今天終於見面了，我很想知道，它到底是怎樣主宰了世界。」

而北市府方面也隨即表示，黃珊珊副市長今日上午晨會時間，主動通報市長其快篩陽性，市長也即刻使用快篩，結果為陰性。北市府強調，自兩週前開始，北市大型會議皆使用線上方式舉行，市長與副市長交談時亦保持社交距離，並全程配戴口罩，以降低接觸與傳染風險，市長目前無相關症狀，行程毋需取消。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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