酒醉車停路中央　男子酒駕連6次遭逮苦情牌無效

高市警局苓雅分局凱旋路派出所員警於9日晚間19時26分許巡經建國一路、凱旋一路口時，卻見李姓男子綠燈卻還將機車停在路中間，巡邏員警隨即上前關心，發現李男渾身散發出酒氣，李男坦承剛喝啤酒2瓶，且有5次酒駕紀錄，這次第6次，苦求員警放他一馬，警方仍對他實施酒測，酒測值達0.76MG/L明顯超標，當場依公共危險罪將李男逮捕帶回偵辦。
凱旋路派出所副所長鍾德寬表示，李男向警方坦承剛有喝啤酒2瓶，旋即於現場請員警放他一馬，李男表示，累計至今已經有5次酒駕紀錄了，不能再被抓了，員警見他已有多次紀錄，卻還明知故犯學不到教訓，警方於現場依規定提供李男杯水漱口後，對李男實施呼氣酒精濃度測試，酒測值達0.76MG/L明顯超標，員警當場依公共危險罪將李男逮捕帶返所偵辦。
鍾德寬指出，酒駕新法3月31日已上路，李男除了因涉犯公共危險罪嫌遭警逮捕送辦，另更需吊扣車輛牌照2年！李男得知新法規定後，聽到機車牌照還要被扣2年，一想到所騎的機車是愛妻所有的，這次又因為酒駕被抓，直呼回家真的無法交代，員警見李嫌如此叫苦連天，也期望李嫌這次真的能學到教訓痛改前非，切勿心存僥倖酒駕上路了！
苓雅分局分局長王世芳也提醒駕駛們，酒後駕車無論精神或反應能力都遠比未喝酒時來得差，如有突發事故，很難即時反應，容易造成憾事發生，該分局為有效遏止酒後駕車行為，將會針對酒後駕車加強取締、嚴正執法，以有效防制酒後駕車情事，維護用路人行車安全！