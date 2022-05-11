特企／彭佳慧跨界醫美保養　融合創作散發外在自信

出道26年的彭佳慧，從內到外所散發的魅力形象無可取代，除了透過演藝事業持續傳達正能量。在Mean Skin邀請下，彭佳慧於2021年開始親身試用，歷經數個月瞭解原料與製程，確認使用後的安全性、過敏性，真實體驗對肌膚的修復養護等強大功能後，才首肯擔任品牌大使。
此次，彭佳慧搶先在四月底發表跨界醫美保養，引起不少粉絲們的關注，全新保養品牌「覓．肌乎」以傲視全球的台灣醫美生物科技為基，且針對亞洲女性肌膚特性，倍增活化養分吸收與深層浸潤的能力。
明星系列「大齡女子」更是以彭佳慧的前主打歌來命名。首波官方形象主打白色優雅，飄逸直髮與淨容淡妝讓私底下最不怕以素顏示人的彭佳慧毋需多言，直接以完美膚質說服所有消費者。這次「覓．肌乎」品牌企劃總監陳宏宇不僅策畫彭佳慧的淨美風格，其實他們的合作淵源更早自於「大齡女子」的專輯企劃，以及這首歌的歌詞也是陳宏宇的文字創作。延續共創音樂傳奇的成功，在默契、信賴滿分的信心合作下，「大齡女子」系列不僅是彭佳慧最鮮明的跨界代表作，也讓彭佳慧樂意擔任本系列的永久代言人。
2022年5月起，官網更將陸續完整推出「大齡女子」與「小資覓」 面部保養兩大系列。包括面膜(靜覓、輕覓)、化妝水(靜澤、輕澤)、精華液(靜養、輕養)與乳霜(靜潤、輕潤)四大明星商品。
「膚肌津」身體保養系列並將推出身體乳液、護唇膏、護手霜以及乾洗手護膚噴霧等12項高質地保養精品問市。當然，近年也結合了再生醫學最重要的未來科技，從幹細胞研究中獲得外泌體原料與萃取技術。「覓．肌乎」的新創專利成份「植萃外泌體X-SOME」全面使用於保養系列產品。經實驗證明提供更高度滋潤養護。最後，針對當前抗疫需求，「膚肌津」系列已推出乾洗手殺菌護膚噴霧，合乎75%的酒精安全防護標準，並加入玻尿酸鈉、大馬士革玫瑰萃取與洋甘菊萃取增強對雙手的滋潤，讓大人小孩在多次使用下不傷手，不脫皮，淡淡香氣提供良好使用體感，達到更全面的防護。
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