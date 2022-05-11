特企／《蔚藍檔案大賞》投稿啟動 四大類別展現自我風格
NEXON宣布旗下手機遊戲《蔚藍檔案》於10日展開玩家創作投稿活動「蔚藍檔案大賞」。投稿內容將依序分為「室內設計專家」、「學園最強詩人」、「奇普托斯藝術家」、「夏萊行動隊長」等四個類別，活將截止時間為5月22日，玩家們同時投稿四種類別，最終得獎作品預計在5月27日於官方活網站公布。
「蔚藍檔案大賞」投稿項目中，「室內設計專家」是將遊戲內的「夏萊附屬咖啡廳」以自己的風格進行裝飾後，即可參加投稿。「學園最強詩人」是以25字以內、形容「蔚藍檔案」的文字參加投稿。「奇普托斯藝術家」是以「蔚藍檔案」世界觀與「0.5周年慶典」為主題，進行文字、繪畫、影片、歌曲、公仔等創作，即可以相關作品進行投稿。「夏萊行動隊長」則是以展現日常生活中的「蔚藍檔案」相關內容進行投稿。
得獎作品將透過作品推薦數、評審審查進行選定，並將贈送「青輝石3,600個」、「Apple禮品卡」給大賞得獎者。金賞、特別賞與幸運賞的得獎者也可分別獲得「青輝石」與「Apple禮品卡」等獎品，還將依照投稿的類別，個別發送「青輝石200個」給所有參加投稿的玩家。另外，大賞的得獎作品都將於27日起在活動網頁上進行宣布。
NEXON崔志丞營運行銷組組長表示:「我們為了喜愛《蔚藍檔案》的玩家們準備了特別的投稿活動，希望玩家們都能盡情展現充滿自我風格且富含創意的作品。」《蔚藍檔案》的創作投稿活動「蔚藍檔案大賞」相關內容請至官方粉絲團進行確認。
《蔚藍檔案大賞》活動網頁：https://nexon.link/8o9
《蔚藍檔案》官方粉絲團：https://www.facebook.com/TW.BlueArchive