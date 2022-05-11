經濟部辦理外帶盒餐徵選　助餐飲業疫情求生

新冠疫情為商業、經濟和社會帶來重大影響，許多餐廳轉以外送、外帶的營業模式，吸引消費者青睞。經濟部商業司為鼓勵餐飲業者開發優質的外帶盒餐，辦理「2022年經濟部盒餐徵選活動」，減緩內用消費減少的衝擊，幫助業者順利轉型以及開發外帶市場商機。
餐飲業者自疫情爆發以來，為順應需求及減輕疫情衝擊，陸續開啟外帶、宅配與外送服務。為助業者於疫情底下順利轉型，經濟部商業司辦理「2022年經濟部盒餐徵選活動」，前200家報名業者，還可獲得3,000元～9,000元開發獎助金。
本次盒餐徵選主要有四大重點，包含以台灣生產的米食作為主食材、使用50%以上的國內在地食材為副食材、透過包裝維持餐點品質及風味（如乾溼分離、醬汁分類）、盒餐整體設計理念（如外帶盒設計及食材擺飾）。
除此之外，為了響應環保政策，活動設有加分項目，如使用符合環保減碳元素的包裝材料、採用格外品食材、取得台灣米標章等，以鼓勵對環保及健康用心且愛用台灣在地食材的業者。
為鼓勵餐飲業者把握此次徵選活動的亮相機會，商業司表示，每家業者報名參加甄選的盒餐，最多以不超過3項為限，請就個別參選品項分別填具盒餐徵選品項說明表。受理期間自即日起至111年5月25日止。