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燦坤「筆電節」7.4折起！開賣Intel 12代筆電　加碼9優惠

▲近期因居家上班、遠距教學帶動筆電需求，加上即將到來的畢業季就業潮，燦坤開跑首次舉辦的「筆電節」。（圖／業者提供）
▲近期因居家上班、遠距教學帶動筆電需求，加上即將到來的畢業季就業潮，燦坤開跑首次舉辦的「筆電節」。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-05-11 15:45:16

3C通路燦坤首創「筆電節」，宣布今（11）日起至5月31日正式展開，全系列筆電最低享7.4折起，並加碼祭出9大優惠。燦坤1C資通訊事業部採購長陳柏蒼表示，OEM大廠紛紛推出搭載Intel第12代處理器的筆電，各家新品陸續在5月到貨及上架。

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接下來將迎來六月就業潮、八月入學潮，社會新鮮人及大學新鮮人都有入手新筆電的需求，燦坤之前和華碩合作「助學專案」，原先上月底已額滿，將在筆電節期間再度加開，持學生證或教師證，買ASUS指定筆電萬元有找，並附Microsoft 365個人版，還可分3、6、8期0利率。

筆電節重頭戲還是在筆電優惠上，燦坤指出，全系列筆電最低7.4折起，ASUS TUF Gaming F17電競筆電原價4萬2900元，活動期間搭配ASUS電競耳機，組合特價3萬9900元。

或是原價4萬8900元的acer Nitro 5 intel i9電競筆電，搭配Microsoft 365 Personal個人版一年盒裝（市價2190元），組合價下殺至4萬2900元，相當於省下8190元。LG Gram極致輕薄觸控筆電則直降超過萬元，搭配Intel後背包組合特價3萬7900元。除了價格優惠，活動期間再加碼9大優惠：

1、買Microsoft 365加購BoBee Care照護卡，總市價3778元，組合價2890元。
2、買筆電或桌機，可用5499元加購acer32型165Hz曲面超值顯示器（市價6990元）。
3、買筆電或桌機，可用999元加購Razer Kraken X北海巨妖電競耳麥（市價1490元）。
4、買筆電或桌機，可用4490元加購EPSON L3210高速三合一連續供墨複合機（市價4990元）。
5、買筆電或桌機加購One Touch SSD外接高速版折300元。
6、買指定款分享器，加送晶片讀卡機。
7、購買Intel款式筆電抽3C好禮。
8、買指定Intel機種筆電送微軟滑鼠。
9、買原廠指定款筆電送好禮。

▲就業潮、大學新鮮人入學都是筆電銷售高峰期。（圖／記者周淑萍攝）
▲就業潮、大學新鮮人入學都是筆電銷售高峰期。（圖／記者周淑萍攝）
本土疫情急速升溫，博客來觀察銷售發現，防疫用品、保健、居家休閒娛樂的整體業績，平均較去年同期成長3成以上，其中酒精棉片、額溫槍、耳溫計業績較去年同期翻倍，而防疫小家電銷售Top 5權和消毒有關，包括酒精兩段式噴霧槍、紫外線殺菌燈及自動感應酒精噴霧機。

由於公司行號、學校相繼啟動居家上班、線上課程，隨著同戶居家人數增加，也催生「耳機麥克風」需求，帶動電腦週邊及辦公設備較去年同期翻倍成長。娛樂電玩則以能促進親子互動的Nintendo Switch遊戲最受歡迎，較去年同期銷量成長近2倍，如4月29日才剛上市的《Nintendo Switch運動》，就達到一周賣出1200套的成績。

▲任天堂NS電光藍&紅續航力加強版主機+《NS 運動》+《超級瑪利歐3D世界+狂怒世界》中文版，特價1萬480元。（圖／博客來提供）
▲任天堂NS電光藍&紅續航力加強版主機+《NS 運動》+《超級瑪利歐3D世界+狂怒世界》中文版，特價1萬480元。（圖／博客來提供）

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