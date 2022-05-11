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母親節效應高雄今+3011確診　各學校畢業典禮採線上辦理

▲高雄市今天新增3011確診個案，市長陳其邁研判是母親節效應，他希望盡量把上升趨勢壓制在一定範圍，必要時會調整防疫措施。（圖／高市府提供）
▲高雄市今天新增3011確診個案，市長陳其邁研判是母親節效應，他希望盡量把上升趨勢壓制在一定範圍，必要時會調整防疫措施。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-05-11 16:27:06

高雄市今(11)日新增3011確診個案，市長陳其邁在主持防疫記者會時表示，今天確診大宗屬同住家人，與昨日相比約增加300例，研判是母親節聚會造成感染風險，同住親友假如在周末接觸確診者，發病日差不多是在周三，再造成社區傳播感染增加。陳其邁表示，疫情逐漸升溫，希望盡量把上升趨勢壓制在一定範圍，必要時會調整防疫措施。

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▲高雄市5月11日疫情總覽。（圖／高市府提供）
▲高雄市5月11日疫情總覽。（圖／高市府提供）
高雄市11日新增3011例本土個案，高雄市政府召開防疫記者會，教育局長謝文斌宣布，今年高雄市各級學校畢業典禮將採線上辦理為原則。其次，會考後至畢業典禮前，學校可視疫情發展狀況，以全三年級為單位，改採線上教學，如仍以實體教學者，學校應尊重學生需求，予以彈性准假，不列出缺席成績計算。

▲高市教育局宣布，國中會考後到畢業典禮前課程規劃。（圖／高市府提供）
▲高市教育局宣布，國中會考後到畢業典禮前課程規劃。（圖／高市府提供）
▲教育局長謝文斌也宣布，今年高雄市各級學校畢業典禮將採線上辦理為原則。（圖／高市府提供）
▲教育局長謝文斌也宣布，今年高雄市各級學校畢業典禮將採線上辦理為原則。（圖／高市府提供）
中央今公布高雄市今天公布高雄市新增3153例本土病例，扣除在外縣市生活者、境外移入與重複通報等142例，高雄今天新增3011例本土病例，這包括居隔期間陰轉陽275例，外縣市旅遊史69例，特定娛樂場所18例，密切接觸者有2559例（同住親友1115例、餐飲娛樂390例、職場校園799例、高風險場域255例），居隔期間陰轉陽個275例，新案疫調中有90例。

▲陳其邁希望盡量把上升趨勢壓制在一定範圍，必要時會調整防疫措施。（圖／高市府提供）
▲陳其邁希望盡量把上升趨勢壓制在一定範圍，必要時會調整防疫措施。（圖／高市府提供）
衛生局簡任技正潘炤穎指出，275例是陽轉，1139例是匡列對象，1597例是因社區接觸風險因症就醫，佔了53%，顯示不特定接觸造成快篩陽性、出現症狀，比例仍占五成以上，社區風險仍在。

潘炤穎也說，以密切接觸者感染類別，同住親友部分大幅上升，特別是同住家人來到603例，親友接觸有512例，雖然疫情嚴峻，但是仍有母親節效應。職場校園部分，相對前幾日狀況，有趨緩趨勢。

潘炤穎也認為，在防疫政策改變之下，職場確診個案接觸者並不匡列密切接觸者，而是透過防疫長進行風險評估，列為自主應變對象，出現症狀時會要求立刻就醫，目前高雄1111家診所，快篩試劑取得發放也有大幅上升趨勢。潘炤穎也提醒，商場、大賣場，出入風險地區的確診者也跟著上升，顯示社區在風險場所有群聚效應，也顯示社區有不特定接觸風險。

另外，衛生局也分析確診個案年齡，過去20-29歲都是確診人數最高的族群，不過今天卻是40-49歲年齡層確診數最高，是節日效應下產生的結果，雖然20-29歲感染數仍多，但因來自外縣市，因此經疫調後已轉銜至外縣市。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

 

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