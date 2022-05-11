AKIRA師弟DEEP SQUAD挑戰吃1公斤臭豆腐！調查台妹理想型

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該團年齡差距最高20歲，問及6人工作上是否有代溝、意見分歧，DEEP KEISEI承認大家確實因生長年代不同，看的東西、電視劇也不一樣，聊到某作品經典台詞時，年紀小的成員就表示知道劇名、不知道劇情，但他們覺得無傷大雅，雙方不會因為彼此年長或年輕，就不聽對方建議，「沒有溝通上的困難，粉絲喜歡最重要，年輕人、所有人的意見都會聽，不會有誰的意見重要，誰的意見不想聽的情形」。
DEEP TAKA表示，平時會聽林俊傑的歌，許願未來能與對方合作；比嘉涼樹被粉絲說，部分角度神似蕭敬騰，他自認不像，但也希望能跟老蕭有音樂上的交流；大家聊到台灣藝人，DEEP KEISEI透露剛看完《華燈初上》，非常欣賞唱片頭曲的五月天，「聽到那溫暖的聲音，我滿感動的，希望如果有機會跨越語言隔閡合作，應該滿有趣」，他也笑說未追完劇前，直覺飾演Rose媽媽的林心如才是凶手。
訪問最後，宇原雄飛、DEEP TAKA皆表示，很榮幸因為《30歲處男》在台被認識，疫情期間收到不少台灣粉絲的私訊鼓勵，他們保證疫情解封後，海外開唱第一站就是台灣，DEEP TAKA還說：「也希望可以去象山看台北夜景，從那裡可以看到101，看到照片覺得很漂亮，我很想去看看。」DEEP YUICHIRO則說：「也希望台灣的粉絲能來日本玩，看看我們的演唱會！」DEEP SQUAD新曲《Gimme Gimme》已在台數位發行。
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