巷仔內／九宮格匡列亂套　教育部只會甩鍋地方、學校

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孰料，不到1個月，教育部又在5月8日起調整校園防疫措施，國、高中取消全班性停課，僅匡列確診者附近九宮格學生，實施3天防疫假。消息一出，學校、家長、師生紛紛炸鍋，批評防疫方式不切實際、荒謬至極，難道學生下課都坐在位置上不會走動聊天嗎？體育課、跑班選修不會移動？
臺灣青年民主協會要求教育部檢討九宮格匡列法、從寬認定學生防疫假；家長則擔憂容易淪於形式化、象徵性制度，且防疫假3天停課，恐加劇學習落差；教師團體也批評教學現場會更麻煩，教師可能得採實體與遠距的「混成教學」因應，根本是「不可能的任務」。
新北市某高中班級甚至傳出教師按九宮格匡到哭，全班33位學生，9人快篩陽性、1人確診，匡到最後只剩4位學生還能到校，搞到教師都不知道該如何上課。
這些狀況都不禁令人想問，如此「不接地氣」的停課標準，到底是如何訂定的？對此，教育部的回答，竟然是「依據指揮中心的防疫政策而定」，想來是不曾徵詢過教學現場的實際經驗，無怪乎訂定如此離譜的政策。
而此次各縣市也祭出不同作法，台中市高中以下學校，只要有學生確診就全班停課3天；新北市、桃園市授權校方彈性處理；台北市在九宮格的規範之上，再加一條「若有脫下口罩15分鐘以上，班級可暫停實體課程、啟動遠距教學」的指引；高雄市以「九宮格匡列為原則」，九宮格外可視狀況匡列。簡直是一國多制，亂成一團，但教育部一直以來對於停課新制惹議，只會以尊重各縣市、不強制、學校視情況而定，繼續甩鍋地方政府與學校，無視各地校園防疫政策鬆緊不一，學校、家長、師生的無所適從，可以說這些規定都是「僅供參考」。
短短幾個月，學校停課標準就改來改去，越放越寬，讓人質疑這段時間以來，教育部到底有沒有去教育現場，了解實際執行狀況？這期間，學校停復課頻繁，不但教師有兼顧線上與實體、人力調度、教學品質的壓力，學生也得適應不斷變化的學習方式，家長還得機動性找到照顧者或隨時背負請假的壓力，荒謬的九宮格匡列法更是不如不匡。
雖說防疫政策本來就很難做到盡善盡美，但家長們、學生們只想知道，教育部何時才能硬起來，用更「接地氣」的角度向指揮中心提出較貼近民心的停課標準？希望政府想向國外學習共存政策，不要只會做半套，也應評估國內適不適用。
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