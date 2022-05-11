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4月稅收年增1.9%　但證交稅連4黑、年減近百億

▲台股震盪，今（2022）年4月上市櫃股票平均日成交值少近4成，也使得4月證交稅收較去年同期減少92億元，年減37.5%，亦連續4個月呈現負成長。（圖／NOWnews資料照片）
▲台股震盪，今（2022）年4月上市櫃股票平均日成交值少近4成，也使得4月證交稅收較去年同期減少92億元，年減37.5%，亦連續4個月呈現負成長。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真／台北報導

2022-05-11 17:26:59

財政部今（11）日公布今（2022）年4月全國稅收實徵淨額1352億元，年增加25億元，年成長1.9%，其中受台股震盪影響，證交稅收153億元，較去年同月減少92億元，年減37.5%，也連續4個月呈現負成長。而累計今年前4月全國稅收6179億元，年增3%，證交稅同樣較去年同期減少149億元，年減18.5%。

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財政部統計處副處長陳玉豐指出，4月實徵淨額與去年同月比較，營利事業所得稅增加105億元主要是去年有大額退稅，綜合所得稅增加44億元，使用牌照稅也增加11億元，而證券交易稅減少92億元，主要是上市櫃股票平均日成交值3200億元，較去年同期的5269億元少近4成，而貨物稅減少31億元，主要因穩定民生物價，調降汽、柴油貨物稅所致。

累計今年前4月稅收與上年同期比較，以營所稅增加184億元、綜所稅增加180億元、營業稅增加45億元較多，其中營所稅除去年有大額退稅之外，還有自繳稅額、延分期案件繳納稅額增加所致，而綜所稅則受到薪資及盈餘分配所得扣繳稅款增加，加上房地合一課徵所得稅增加所致，營業稅增加則因進口礦產品、電子零組件、基本金屬及其製品等稅額增加，加上適用外銷零稅率的營業人申請退稅增加之交互影響。

不過，今年前4月證券交易稅較去年同期減少了149億元、年減18.5%，主要今年前4月上市櫃股票平均每日成交值3521億元，較去年同期平均日均量4331億元，少了近2成；貨物稅也較去年同期減少108億元，年減18.3%，其中油氣類減少76億元，減少了25.3%，亦因汽、柴油貨物稅調降影響，進口車稅額減少，也使得車輛類減少25億元，年減10.8%。

在土地增值稅部分，4月實徵淨額80億元，年減4億元，年減5%，累計前4月有366億元，年增加9億元，年增2.6%，均受大額稅款徵起案件影響所致。根據統計，4月土地增值稅徵起件數5萬2846件，年減4664件，減少8.1%；累計前4月土增稅徵起件數22萬3900件，年減2743件，年減1.2%。

至於4月房地合一稅則是32億元，年增17億元，累計前4月房地合一稅104億元、年增54億元，主要是適用新制課稅案件增加，使得稅收穩定成長。

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