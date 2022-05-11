4月稅收年增1.9%　但證交稅連4黑、年減近百億

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累計今年前4月稅收與上年同期比較，以營所稅增加184億元、綜所稅增加180億元、營業稅增加45億元較多，其中營所稅除去年有大額退稅之外，還有自繳稅額、延分期案件繳納稅額增加所致，而綜所稅則受到薪資及盈餘分配所得扣繳稅款增加，加上房地合一課徵所得稅增加所致，營業稅增加則因進口礦產品、電子零組件、基本金屬及其製品等稅額增加，加上適用外銷零稅率的營業人申請退稅增加之交互影響。
不過，今年前4月證券交易稅較去年同期減少了149億元、年減18.5%，主要今年前4月上市櫃股票平均每日成交值3521億元，較去年同期平均日均量4331億元，少了近2成；貨物稅也較去年同期減少108億元，年減18.3%，其中油氣類減少76億元，減少了25.3%，亦因汽、柴油貨物稅調降影響，進口車稅額減少，也使得車輛類減少25億元，年減10.8%。
在土地增值稅部分，4月實徵淨額80億元，年減4億元，年減5%，累計前4月有366億元，年增加9億元，年增2.6%，均受大額稅款徵起案件影響所致。根據統計，4月土地增值稅徵起件數5萬2846件，年減4664件，減少8.1%；累計前4月土增稅徵起件數22萬3900件，年減2743件，年減1.2%。
至於4月房地合一稅則是32億元，年增17億元，累計前4月房地合一稅104億元、年增54億元，主要是適用新制課稅案件增加，使得稅收穩定成長。