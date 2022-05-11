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公司「外送員職缺」月入8萬？內行見條件笑了：很有想法

▲有網友在逛求職網站時，發現一個「工程師兼送貨司機」的職缺，令他感到困惑，發文分享後，不少網友都大讚新奇。（示意圖／取自unsplash）
▲有網友在逛求職網站時，發現一個「工程師兼送貨司機」的職缺，令他感到困惑，發文分享後，不少網友都大讚新奇。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-05-11 17:31:43

隨著每間公司的運作模式和制度不同，有時常能看見一個人身兼多職的情況，不過近日卻有網友在逛求職網站時，發現一個「工程師兼送貨司機」的職缺，令他感到困惑，發文分享後，不少網友都大讚新奇，話題引發熱議。

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原PO在PTT發文提及，在某天在求職網看到這名為「IT工程師兼送貨司機」的職缺，而根據該公司描述，這個職位「一半時間處理公司MIS工作，另一半時間則需要開公司貨車送貨」，並備註「誠徵有上進心、努力打拼、想多賺錢的優秀人才，月薪則是6萬～8萬」，由於過去從未遇過這樣的徵才工高，原PO不禁好奇「這個缺好嗎?」

▲一名在日本開貨車的貨車司機指出，在日本當地駕訓班學開卡車需遵守的步驟，同時分析台日差異。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲公司說明，該職缺「一半時間處理公司MIS工作，另一半時間則需要開公司貨車送貨」，引起網友熱議。（示意圖／翻攝自Pixabay）
貼文一出，許多網友感到新奇，逗趣留言「笑死這是什麼啦！認真的嗎」、「感覺就太閒才叫你去送貨」、「看還有沒有其他職位的工作一起順便都加進來」、「比在系統廠打雜還塞」、「怪雇主沒有下限」、「聽起來蠻猛的，外送工程師」、「工程師當一當可以去跑外送，生活比較有趣了」。

不過，也有網友指出，「很正常，小公司哪有這麼多code跟電腦要修，這薪水很佛了，一定很多人衝」、「這種待遇好不好要看工時多長」、「這缺主要是司機吧，另一個是兼職維修電腦」、「看系統設備的量吧，如果沒幾台，大學生就能做，不用多高的學歷，60k+還不錯」。（編輯：張志浩）

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