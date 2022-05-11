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迎戰國民法官法　找「簡報高手」教檢察官說人話

▲法務部長蔡清祥與「福哥」王永福合影。（圖／記者潘千詩攝，2022.5.11）
▲法務部長蔡清祥與「福哥」王永福合影。（圖／記者潘千詩攝，2022.5.11）

記者潘千詩／台北報導

2022-05-11 18:34:372022-05-11 19:36:05

明年元月上路的《國民法官法》，將開啟全新審判模式，法務部為了讓檢察官做好萬全準備，在明年新制上路後，第一個案件不管是在哪裡，檢察官都能從容上場，邀請民間企業「簡報協會理事長」王永福替檢察官上課，即便一開始被「已讀不回」，最後在檢察司積極邀請下，讓王永福點頭替檢察官上課。不少檢察官上完課後，給予非常高的評價。

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有「台灣簡報教學天王」之稱、綽號「福哥」的王永福，擅長簡報與溝通，曾替鴻海、台灣NIKE等上市公司做頂級訓練，從未跟公部門合作過，直到去（2021）年7月收到法務部的邀約，他一開始是「已讀不回」。

▲簡報高手「福哥」王永福著作。（圖／記者潘千詩攝，2021.5.11）
▲簡報高手「福哥」王永福著作。（圖／記者潘千詩攝，2021.5.11）
王永福說，原本對檢察官的工作不了解，也只聽過「國民法官」4個字，卻不了解制度如何運作，但檢察司積極邀約，這才上網蒐集資料，看了一日檢察官、檢察官微電影，翻閱不少書籍，並與教過的2名具有檢察官、參與過國民法官模擬庭的律師學生討教，接著旁聽桃園舉辦的3天模擬庭，閱讀模擬庭國民法官的回饋，認為應可花時間進貢獻心力，才決定接下法務部的邀約。

▲法務部檢察司邀請「福哥」王永福幫檢察官上簡報課。（圖／記者潘千詩攝，2021.5.11）
▲法務部檢察司邀請「福哥」王永福幫檢察官上簡報課。（圖／記者潘千詩攝，2021.5.11）
福哥看了一堆紀錄，統整出不少參與過模擬法庭的國民法官說「不懂法律、不懂案情、不懂流程」，他認為「我是法律素人但是簡報達人，也可能是國民法官候選人」，應該可以成為溝通的角色，試著當橋樑，讓大家把事情說清楚。

因此，福哥替檢察官上課時，除傳統上課外，也有不少討論及練習，並要求檢察官將簡報技巧應用在真實法庭個案中，2天的課程，第一天晚上就要求檢察官生出一份隔天上台的簡報，包含：開審陳述、不爭執事項、爭執事項及論告。

不少檢察官上完課都有高壓燒腦、熬夜做簡報，沒辦法睡覺的回饋，但透過課程學到說服國民法官的方法，知道國民法官的需求。

王永福表示，不是要把檢察官變成演員或演說家，而是代替被害人把話說清楚，然後交給國民法官做出正義的判決。

法務部檢察司副司長李濠松說，再過200多天，檢察官將面臨全新的審判環境及挑戰，檢察官需要很扎實、很有效且立即的教育訓練，法務部已提早規劃，課程拓脫傳統窠臼，不是請法路人來幫法律人上課，而是向民間取經，至今已辦理5場教育訓練。

▲法務部檢察司副司長李濠松。（圖／記者潘千詩攝，2021.5.11）
▲法務部檢察司副司長李濠松。（圖／記者潘千詩攝，2021.5.11）

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