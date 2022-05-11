迎戰國民法官法　找「簡報高手」教檢察官說人話

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王永福說，原本對檢察官的工作不了解，也只聽過「國民法官」4個字，卻不了解制度如何運作，但檢察司積極邀約，這才上網蒐集資料，看了一日檢察官、檢察官微電影，翻閱不少書籍，並與教過的2名具有檢察官、參與過國民法官模擬庭的律師學生討教，接著旁聽桃園舉辦的3天模擬庭，閱讀模擬庭國民法官的回饋，認為應可花時間進貢獻心力，才決定接下法務部的邀約。
福哥看了一堆紀錄，統整出不少參與過模擬法庭的國民法官說「不懂法律、不懂案情、不懂流程」，他認為「我是法律素人但是簡報達人，也可能是國民法官候選人」，應該可以成為溝通的角色，試著當橋樑，讓大家把事情說清楚。
因此，福哥替檢察官上課時，除傳統上課外，也有不少討論及練習，並要求檢察官將簡報技巧應用在真實法庭個案中，2天的課程，第一天晚上就要求檢察官生出一份隔天上台的簡報，包含：開審陳述、不爭執事項、爭執事項及論告。
不少檢察官上完課都有高壓燒腦、熬夜做簡報，沒辦法睡覺的回饋，但透過課程學到說服國民法官的方法，知道國民法官的需求。
王永福表示，不是要把檢察官變成演員或演說家，而是代替被害人把話說清楚，然後交給國民法官做出正義的判決。
法務部檢察司副司長李濠松說，再過200多天，檢察官將面臨全新的審判環境及挑戰，檢察官需要很扎實、很有效且立即的教育訓練，法務部已提早規劃，課程拓脫傳統窠臼，不是請法路人來幫法律人上課，而是向民間取經，至今已辦理5場教育訓練。