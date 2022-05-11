小嫻、金剛直播談分手！「它」竟成意外焦點 網全程狂盯
藝人小嫻今（11）日透過臉書直播，證實與交往1年多的男友金剛分手，兩人在屏東墾丁打工換宿時相識、相愛，除了是情侶關係外，也共同經營雞翅生意，不過在2人開直播時，網友們除了認真聆聽兩人的故事外，更被螢幕中不斷出現的「臭臭鍋」吸引，直呼「很搶戲」。
小嫻在直播中一開始就提到，正逢晚餐時間，所以兩人才決定邊吃邊和大家聊天，而在直播前段，主要由金剛發表想法，小嫻也不斷吃著桌上的臭臭鍋，直到金剛的情緒不斷處在高點，她才放下手邊美食安撫對方，並說：「你這樣害我吃不太下去」，希望緩和氣氛。
隨後直播持續進行，期間不少網友也在聊天室開玩笑，提及臭臭鍋相當吸睛，快到尾聲時，兩人都在收拾激動的心情，看到許多網友留言的金剛在向眾人道謝後，也馬上提議要把臭臭鍋吃完，小嫻則回應「對！不能浪費食物」，接著小嫻複誦網友留言「兩人電話不要刪，說不定20年後還可以用到」，金剛聽完也立刻大笑，並說「臭臭鍋也2個」。
眾所矚目的談話中，臭臭鍋意外成為焦點，事實上在直播過程中，網友們除了留下祝福的話語外，就不斷提及兩人桌上的臭臭鍋，「所以臭臭鍋好吃嗎」、「好感動，聽到臭臭鍋吃不下了啦」、「很認真在聽，但眼睛全程一直不自覺注意臭臭鍋」、「這家很好吃！大家可以來恆春吃吃看」、「兩位都加油～不過這時候吃臭臭鍋真的讓人受不了」、「金剛還是要吃點東西啦，臭臭鍋要涼掉了」。（編輯：張志浩）