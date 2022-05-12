台股早盤一度跌160點後拉回 台積電仍弱、金融股倒一片
美股昨（11）日四大指數續跌，其中費城半導體指數大跌3%。台北股市今（12）日早盤一度跌160點左右，來到15841點，萬六失守，但隨後跌幅縮小。權值股台積電早盤跌7元，來到514元。群創與友達相對強勢，漲近3%與1%。至於今日金融股一片綠油油，大型金融股包括國泰金、玉山金、中信金、富邦金都跌1到2%。早上近10點左右，大盤跌80點。
美股道瓊指數下跌326.63點，或1.02%，收31834.11點；那斯達克指數大跌373.43點，或3.18%，收 11364.24點；標普500指數下跌65.87點，或1.65%，收3935.18點；費城半導體指數大跌88.2點，或3.04%，收2811.9點。
美股又走跌，今日亞股早盤弱勢但隨後回溫，日韓股市各跌0.8%與小跌，陸港股回到盤上以及跌0.6%。台北股市今（12）日早盤一度跌160點左右，來到15841點，萬六失守，但隨後跌幅縮小。權值股台積電早盤跌7元，來到514元。聯電跌0.6%，其他晶圓代工如世界先進跌約2%。群創通過辦理現金減資，股利發放及庫藏股計劃，今漲近3%，友達漲1%。
至於其他大型電子股早盤來到盤上或小跌，如鴻海、聯發科、和碩、緯創相對抗跌，力積電、創意、群聯、樺漢則表現亮眼，漲幅在1到5%之間。今日金融股倒一片，包括國泰金、玉山金、中信金、富邦金、華南金、元大金、兆豐金、台新金、永豐金都跌1到2%。至於航運股逆勢抗跌，長榮、陽明、萬海漲0.7%左右，其他榮運、中航、中櫃來到盤上。