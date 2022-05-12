建設公司誤導大眾遭罰60萬！公平會：小心買到違法車位
行政院公平交易委員會於11日第1598次委員會議通過，昱珅建設有限公司在桃園市楊梅區投資興建「集儷苑」建案，於1F全區平面參考圖的紙本廣告中刊載「戶戶有車位」及繪製停車場車位圖，商品內容及用途虛偽不實，引人錯誤，足以影響消費者的交易決定，因此違反公平交易法第21條第1項規定，故處昱珅公司新台幣60萬元罰鍰。
公平會說明，昱珅建設公司在銷售建案「集儷苑」的紙本廣告中刊載「戶戶有車位」及繪製停車場車位圖，一般民眾會直覺認為刊載內容是建案規劃的停車場或車位，使購買用戶容易有合法使用的認知。
然而據桃園市政府相關單位提供的意見指出，刊載內容提到的停車場與停車位，其中有2筆土地編定為特定農業區農牧用地，未經核准鋪設水泥地坪坐車為用途，不符合農業使用，違反非都市土地使用管制規定。若住戶購買該建案坐落農牧用地的車位，依法同樣不得使用。昱珅建設刊載的廣告內容表徵與事實不實，足以誤導大眾產生錯誤的認知，此舉違反公平交易法第21條第1項規定。
公平會再次呼籲，不動產交易金額龐大，建商應本於誠信及善盡企業社會責任之精神，協助消費者依法順利完成購屋夢想，提升企業自身形象，健全不動產交易秩序。