退化性關節炎免開刀　PCP細胞治療擺疼痛

台南八旬林姓老翁身體硬朗，經常出門跳早舞或跟山友爬山，但去年開始發覺右膝卡卡、痠痛甚至不良於行，雖嘗試注射類固醇、吃消炎藥，症狀仍未改善，經轉介至亞大醫院，醫師建議採用「高濃度血液單核球(PCP)」細胞治療，三個月後老翁不僅擺脫疼痛，還能開車出門、繼續爬山，享受樂活人生。

我是廣告 請繼續往下閱讀

患者表示，20多年來每個月都維持爬山及跳早舞的習慣，但從去年起，膝蓋開始出狀況，包括痠痛、走路僵硬、甚至痛到膝蓋無法伸直踩地，求診後診斷為退化性關節炎，嘗試過服用藥物、注射類固醇及玻尿酸都不見改善，加上考量年紀大不想冒險開刀，每當看到山友的歡樂照片，都讓他心情更顯低落。

亞洲大學附屬醫院神經外科、脊椎暨疼痛治療中心主任林志隆醫師表示，退化性關節炎是由於關節內的軟骨磨損退化，導致周邊骨不正常的增生以及關節腔變窄，患者在活動時會感到關節腫脹，同時伴隨出現痠軟無力、疼痛、僵硬，不僅上下樓梯困難，甚至連平地行走也會出現障礙，讓不少長輩們飽受煎熬，甚至萌生厭世念頭。

一般罹患退化性關節炎患者會採取復健、藥物，或注射玻尿酸、類固醇、自體血小板增生療法等治療，嚴重者得開刀置換人工關節，但類似林伯伯這類年紀大，手術風險高，加上本身不希望動刀的患者為數眾多，因此醫病溝通後，決定採用「自體單核細胞球純化技術」(PCP)治療，當天注射後即可返家。

林志隆說明，「PCP治療」這項新技術是透過取出自己血液，經過2.5小時的細胞純化以及製備過程，取出高濃度細胞萃取液後注射到患部，與傳統透過抽取自體血液離心作法相較，PCP的自體單核細胞，具有抗發炎效果，能夠促進軟骨分化以及膠原蛋白的生成等優點，更加有效修復受損的關節腔。

目前此治療技術已取得澳洲國家專利，並通過多中心人體臨床試驗，具有台灣、美國、日本、歐盟等細胞分離應用之政府許可，可應用於臨床治療。

林志隆進一步說明，這項治療技術因使用自體血液，具有避免過敏排斥反應、治療快速、有效減輕疼痛等優點，患者在短時間內能夠恢復日常生活，林伯伯首次療程過三天之後，自覺膝蓋腫脹程度消退，疼痛感覺也消失，能夠恢復正常行走，約三個月後，膝蓋恢復九成狀態，走路也顯得靈活輕快，能夠開車出門、嘗試爬山。