顧高風險族群！蘇揆要求　精簡用藥程序、醫院闢綠色通道

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蘇貞昌指出，2022年香港死亡率千分之八，日本是千分二、韓國是千分之一，台灣都是萬分之二，成績跟數字看得出目前做法有效，台灣正進入最後最關鍵階段，要窮盡一切之力團隊合作，跨過後才能正常生活、完全開放。
蘇貞昌說，指揮中心要研議再精簡長者用藥評估程序、縮短投藥時間，把握高風險族群藥物治療黃金時間；另外針對嬰幼兒高風險族群優先看診，公立醫院針對這些對象開設綠色通道可行性。
至於部分縣市疫情較為嚴重，蘇貞昌說，為避免無症狀、輕症狀湧進急診PCR採檢，排擠急診收治病患，各縣市除了增設社區篩檢站、各醫院加開防疫門診，請相關醫院協助設立社區篩檢站，降低民眾排隊等候篩檢情況。
蘇貞昌說，今年首批政府自購輝瑞BNT成人型185萬劑已到貨，優先提供12到17歲第三劑用，兒童疫苗預定最短時間內有77萬劑到貨，希望持續提高疫苗覆蓋率。
衛福部疾管署長周志浩表示，5月5日至11日新增30萬2754例，較前一周的12萬4403例明顯上升，進入廣泛社區流行，病數持續快速增加。今年累計本土病例共42萬1,703例，中、重度個案894名，其中98名死亡。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。