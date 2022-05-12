台積電領跌！台股擴大跌幅節節敗退　終場跌389點

美股昨（11）日四大指數續跌，台北股市今（12）日也跟著開低走低，開盤即失守萬六大關，之後節節敗退，終場跌389點，收在15616點，成交金額新台幣2583億元。權值股台積電持續弱勢領跌，終場跌16元，收在505元。航海王失靈，盤中由紅翻黑，尤其華航與長榮航幾近跌停。不過，IC設計族群搶眼，愛普、致新飆漲停。
美國4月消費者物價指數（CPI）年增率達8.3%，高於市場預期，通膨壓力高漲，投資人擔心經濟持續衰退，且國際油價上漲，使美股昨日四大指數續跌，其中費城半導體指數大跌3%。台北股市今日也跟著一路坐溜滑梯，終場跌389點，收在15616點，成交金額新台幣2583億元。
權值股台積電終場跌16元，收在505元。聯電跌幅也有1%，來到47.8元。聯發科、鴻海、南亞科、和碩、緯創、世界先進跌1%上下。國巨、英業達、日月光跌幅達2到3%以上。而運輸類股由紅翻黑，賣壓沉重，其中航空雙雄摜破季線，華航與長榮航幾近跌停。長榮、萬海與陽明分別跌逾3%、近2%與2.4%。至於群創通過辦理現金減資，股利發放及庫藏股計劃，今相對抗跌，漲2%多。還有IC設計族群搶眼，愛普、致新飆漲停，點晶、力旺與金麗科漲3到4%。
美國聯準會（Fed）加速升息，6月可能再升息2碼，台灣中央銀行也將於6月16日召開理監事會，立委關注是否跟進升息？對此，央行總裁楊金龍今（12）日表示，「今年仍會朝緊縮方向走」，並提醒貸款族要注意財務槓桿問題，財務管理要更謹慎。至於會不會升息、選擇性信用管制「雙箭」齊發？他說，央行理事會好好思考，也還有其他工具，都有可能。