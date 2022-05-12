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2021年零售電商消費者行為　資策會：四大通路冠軍是7-11

▲資策會調查2021年零售電商消費者行為，其中發現2021年四大零售通路App使用度較2020年普遍提升，綜合零售通路排名，又以7-11 App為首。示意圖。（圖／NOWnews資料照片）
▲資策會調查2021年零售電商消費者行為，其中發現2021年四大零售通路App使用度較2020年普遍提升，綜合零售通路排名，又以7-11 App為首。示意圖。（圖／NOWnews資料照片）

記者鄭妤安／台北報導

2022-05-12 14:50:04

資策會產業情報研究所（MIC）調查2021年零售電商消費者行為，觀測台灣消費者於四大零售通路「便利商店、超市/量販、百貨商場、專賣店」的App使用偏好與實體通路消費行為，提出五大趨勢觀測。其中發現2021年四大零售通路App使用度較2020年普遍提升，其中便利商店App使用比例增幅最高，成長7.8%，綜合零售通路排名，又以7-11 App為常用度上升第一名。

根據資策會MIC調查顯示，2021年四大零售通路App使用度普遍提升，其中以便利商店App使用增幅最高，成長7.8%；超市/量販比例成長幅度居次，為7.6%。其他如專賣店、百貨商場App也有5.8%與4.3%的成長。

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與2020相比，App常用度排名略有變動，四大通路冠軍App分別為「7-11、全聯、新光三越、屈臣氏」。細窺各通路其餘排名：「便利商店」依序為7-11（84%）、全家（75%）、萊爾富（11%）；「超市/量販」依序為全聯（80%）、家樂福（58%）、Costco（22%）；「百貨商場」依序為新光三越（49%）、遠東百貨（34%）、SOGO百貨（30%）；「專賣店」依序為屈臣氏（52%）、寶雅（47%）、康是美（44%）。

值得一提的是，雖然「超市/量販」排名不變，全聯滲透率持續提升，百貨商場App整體常用度普遍提升，遠東百貨由第三名上升至第二名；針對專賣店App，寶雅從第三名上升至第二名。資策會MIC產業分析師陳冠文認為排名變動的關鍵因素，主要包含整合線下線上會員制、持續優化App介面與功能、拓展更多會員點數及行動支付可用通路，甚至以此為基礎發展電商等策略。

調查觀測前五大App實用功能依序為「點數累積與兌換（74%）、消費紀錄查詢（57%）、行動支付（49%）、優惠提醒通知（48%）、寄杯服務（32%）」。與2020年相比，「消費紀錄查詢」與「行動支付」需求提升，而「優惠提醒通知」功能實用比例逼近行動支付，顯示比起主動查找優惠，消費者更期望被動式的提醒，以免錯過優惠或活動。

資策會MIC調查發現，「便利商店、超市/量販」兩大線上通路，購物頻率增幅高， 整體而言增幅顯著，主要與疫情帶動消費通路轉移及消費者習慣轉變有關，後勢可期；相比之下，「百貨商場、專賣店」線上購物頻率的消費者僅約18%，減少頻率者卻有2成。陳冠文認為，這是受到疫情衝擊影響，待未來疫情相對舒緩時，預期多數消費者將傾向回歸實體通路。

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