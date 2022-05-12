5年加碼投資台灣40億元 滙豐銀總行也進駐台北101
滙豐（台灣）銀行總行今（12）日正式進駐台北101大樓，滙豐（台灣）銀行總經理暨台灣區總裁陳志堅表示，這代表滙豐集團持續在台灣深耕業務，也意味著台灣是滙豐在亞洲的重點發展市場之一，亦是滙豐對本地客戶兌現長期承諾的有力證明。與會的金管會銀行局副局長童政彰也透露，滙豐已允諾未來5年持續加碼對台投資超過40億元，包含成立3家旗艦財管服務中心。同時，滙豐也預計將在5年內淨增加460名員工。
陳志堅指出，過去近40年的滙豐銀行在參與了台灣社會的進步與繁榮，未來的滙豐將不遺餘力地在台灣經濟發展的過程中作出貢獻。他說，台灣擁有來自各個產業的資產和技能， 有了這些資源，台灣可以比許多其他國家更加迅速、更容易地成為亞洲地區永續經濟的領導者。
他進一步表示，今年對於滙豐銀行來說，是別具意義的一年，包括順利完成總部搬遷，台北101大樓擁有國際級的辦公環境，吸引國內外一流企業進駐，搬遷到更新、更高的辦公地點，宣示滙豐另一階段的嶄新開始。接下來滙豐銀行將繼續拓展在個人消費金融、企業工商金融、環球資本市場、證券服務以及資產管理方面的業務，利用其獨特的全球化服務、專業知識和視野，推動策略目標如財富管理、永續金融、數位科技平台等，並善用獨一無二的網絡優勢，扮演好橋樑的角色，促進台灣金融市場更好地與國際融合，帶領客戶開啟世界各地的商業機會。
滙豐集團也已宣布在2050年成爲淨零排放銀行，並於2030年前達到自身營運淨零排放；落實到台灣市場，在銀行的努力推動之下，營運方面2021年已節省13.5萬度的電力，並採購超過新台幣2000萬元具有綠色商標的產品。事實上，滙豐銀行自2020年起至今年第1季為止在台灣已提供21億美元的ESG相關融資，永續金融相關的交易筆數也已逾40筆，積極協助客戶及社會掌握低碳轉型、永續發展的機遇。
陳志堅說，疫情讓全球企業重新譜寫工作模式的定義，未來的工作場所將不再侷限於一般辦公室，而是一個提供員工培訓、促進社交互動和加強合作的地方，而滙豐期望打造一個既具環保意識、又能讓員工感到舒適的友善工作環境，台北101大樓是榮獲國際 LEED 白金級認證的綠建築，符合滙豐集團永續發展的目標。