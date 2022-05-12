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女性偏愛蝦皮、男生愛逛momo　資策會：電商成功有6要素

▲資策會產業情報研究所（MIC）發布的2021年零售電商消費者行為，發現有高達9成消費者最常在綜合型電商平台進行網購，超越實體零售網購通路與第三方平台。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲資策會產業情報研究所（MIC）發布的2021年零售電商消費者行為，發現有高達9成消費者最常在綜合型電商平台進行網購，超越實體零售網購通路與第三方平台。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

2022-05-12 17:02:33

資策會產業情報研究所（MIC）發布的2021年零售電商消費者行為，發現有高達9成消費者最常在綜合型電商平台進行網購，超越實體零售網購通路與第三方平台。針對綜合型電商，女性偏好蝦皮高於momo，男性則相反，而電商如何從眾多競爭者中脫癮而出，資策會的分析師透露，關鍵在個人化的行銷。

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近年網路購物盛行，不只平台多元，想買什麼應有盡有，許多店家品項價格也比實體店面來得更經濟實惠。根據資策會MIC調查發現，有高達9成消費者最常在綜合型電商平台進行網購，有8成消費者常用網購平台集中在3個內，顯示平台黏著度的重要性。

針對綜合型電商，消費者常用前五大B2C平台中，蝦皮24h（61%）與momo（59%）不分上下，其餘依序為PChome 24h購物（43%）、Yahoo購物中心（23%）與東森購物（12%）。女性偏好度以蝦皮(65%)為首，高於momo（60%），男性則相反，偏好程度分依序是momo（58%）、蝦皮（57%）、PChome 24h購物（51%）。

調查也發現，女性使用蝦皮購物App比例約7成，明顯超越男性約6成，而男性較女性更常用PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心，以及露天拍賣。針對男性對PChome 24h的高度偏好，資策會MIC產業分析師陳冠文分析，主要與3C及家電購物有關。

調查指出，92%消費者有行動購物習慣，而全年齡皆最常使用蝦皮購物App，特別是18~25歲族群高達8成，26~55歲也有近7成的比例。針對第二常用App，除了18~25歲族群，其他年齡層皆為momo購物。

陳冠文指出，電商如何擄獲消費者芳心得回歸六大原則，包含：品牌品項獨家多元性、良好逛店體驗，如介面設計與搜尋精準度、便利快速的結帳流程、符合消費者預期的物流配送穩定度、商品庫存充足度，以及有感的促銷手法。陳冠文認為六原則缺一不可，然而掌握不同族群的使用偏好，做到個人化的行銷則是平台最主要勝出的關鍵。

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