女性偏愛蝦皮、男生愛逛momo　資策會：電商成功有6要素

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針對綜合型電商，消費者常用前五大B2C平台中，蝦皮24h（61%）與momo（59%）不分上下，其餘依序為PChome 24h購物（43%）、Yahoo購物中心（23%）與東森購物（12%）。女性偏好度以蝦皮(65%)為首，高於momo（60%），男性則相反，偏好程度分依序是momo（58%）、蝦皮（57%）、PChome 24h購物（51%）。
調查也發現，女性使用蝦皮購物App比例約7成，明顯超越男性約6成，而男性較女性更常用PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心，以及露天拍賣。針對男性對PChome 24h的高度偏好，資策會MIC產業分析師陳冠文分析，主要與3C及家電購物有關。
調查指出，92%消費者有行動購物習慣，而全年齡皆最常使用蝦皮購物App，特別是18~25歲族群高達8成，26~55歲也有近7成的比例。針對第二常用App，除了18~25歲族群，其他年齡層皆為momo購物。
陳冠文指出，電商如何擄獲消費者芳心得回歸六大原則，包含：品牌品項獨家多元性、良好逛店體驗，如介面設計與搜尋精準度、便利快速的結帳流程、符合消費者預期的物流配送穩定度、商品庫存充足度，以及有感的促銷手法。陳冠文認為六原則缺一不可，然而掌握不同族群的使用偏好，做到個人化的行銷則是平台最主要勝出的關鍵。