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新黨王炳忠被控「紅統」　高院再打臉判5人通通無罪

▲新黨青年軍王炳忠、林明正。（圖／NOWnews資料照，記者潘千詩攝）
▲新黨青年軍王炳忠、林明正。（圖／NOWnews資料照，記者潘千詩攝）

記者潘千詩／台北報導

2022-05-13 10:15:43

新黨青年軍王炳忠、台北市議員侯漢廷、林明正及陸生周泓旭等人，4年前被控涉替中共在台發展組織遭起訴，不過一審判全部被告無罪，檢提上訴，高等法院今（13）日駁回上訴，維持無罪。

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北檢指控，中國籍政大研究所畢業生周泓旭2014年5月間，陸續結識王炳忠、林明正、侯漢廷後，自同年12月起受崔姓副處長及趙姓官員指示，由王等4人共組「星火秘密小組」、「新中華兒女學會4人核心決策小組」在台發展組織。周泓旭是窗口，在台監督及聯繫，負責收取、彙報發展組織的思想心得等，且協助提供資金給王炳忠統籌運用，吸收現、退役軍人、青年、學生等階層人士，涉犯《國安法》。

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▲台北市議員侯漢廷。（圖／NOWnews資料照，記者潘千詩攝）
北院認定，北檢舉證不足，且無法證明王炳忠等5人對國安造成「明顯且立即」危險，去（2021）年4月判全部被告無罪。北檢不服提起上訴。

高院審理時，王炳忠、侯漢廷、周泓旭等5人均做無罪答辯。其中，王炳忠承認認識國台辦官員，但他反批檢方不了解兩岸，因為到中國的人都會接觸到國台辦，不足為奇，並質疑「這不是倒退回國民黨威權統治下的威權時代嗎？」

辯護律師魏憶龍揶揄檢察官的想法像3歲小孩，「共產黨會來說我們在發展組織，給他們錢？」

檢方主張，「接觸」屬於「招攬」、「吸收」的前階段行為，也是《國安法》所稱的發展組織行為，只要是有危害國安的犯意而去接觸對象即屬觸法；此外，一審將個別證據割裂，是不當判決，應改判5人有罪。

▲5年前來台唸書的大陸籍男子周泓旭涉嫌去年以優渥薪資吸收台灣外交人員刺探機密未遂，7月遭檢方起訴後，台北地院15日依違反國家安全法判他1年2月徒刑，還可上訴。圖為周泓旭出庭。中央社記者吳翊寧攝 1 06年9月15日
▲圖為周泓旭。（圖／取自中央社資料照）

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