新黨王炳忠被控「紅統」　高院再打臉判5人通通無罪

新黨青年軍王炳忠、台北市議員侯漢廷、林明正及陸生周泓旭等人，4年前被控涉替中共在台發展組織遭起訴，不過一審判全部被告無罪，檢提上訴，高等法院今（13）日駁回上訴，維持無罪。
北檢指控，中國籍政大研究所畢業生周泓旭2014年5月間，陸續結識王炳忠、林明正、侯漢廷後，自同年12月起受崔姓副處長及趙姓官員指示，由王等4人共組「星火秘密小組」、「新中華兒女學會4人核心決策小組」在台發展組織。周泓旭是窗口，在台監督及聯繫，負責收取、彙報發展組織的思想心得等，且協助提供資金給王炳忠統籌運用，吸收現、退役軍人、青年、學生等階層人士，涉犯《國安法》。
北院認定，北檢舉證不足，且無法證明王炳忠等5人對國安造成「明顯且立即」危險，去（2021）年4月判全部被告無罪。北檢不服提起上訴。
高院審理時，王炳忠、侯漢廷、周泓旭等5人均做無罪答辯。其中，王炳忠承認認識國台辦官員，但他反批檢方不了解兩岸，因為到中國的人都會接觸到國台辦，不足為奇，並質疑「這不是倒退回國民黨威權統治下的威權時代嗎？」
辯護律師魏憶龍揶揄檢察官的想法像3歲小孩，「共產黨會來說我們在發展組織，給他們錢？」
檢方主張，「接觸」屬於「招攬」、「吸收」的前階段行為，也是《國安法》所稱的發展組織行為，只要是有危害國安的犯意而去接觸對象即屬觸法；此外，一審將個別證據割裂，是不當判決，應改判5人有罪。