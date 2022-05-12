取得口服藥患者僅千分之6 國民黨：林靜儀無視民眾痛苦
國民黨今（12）日上午召開記者會質疑新冠口服藥Paxlovid配發速度過慢，遭民進黨發言人林靜儀指責為造成醫師防疫困擾。對此，國民黨下午再回擊，目前每千位確診病患中，不到6人能獲得該口服藥，配發的比例低到離譜，是政府要面對與改善的事實。林靜儀無視眾多確診民眾無法及時獲得治療藥物的痛苦，實在有愧醫師天職。
國民黨強調，確診民眾要取得治療藥物困難重重，案例比比皆是，早已見諸媒體報導，只有民進黨裝瞎、視而不見！目前確診者能獲得抗病毒口服藥僅僅不到千分之六，即便扣除許多不適合服藥者，整體的比例仍明顯過低，國民黨因而主張應優化取得口服藥流程並適度放寬指引，讓符合資格的確診民眾能在治療黃金時間內取得藥物。
國民黨指出，有學者估計4月至今，已有38名輕症者直接轉重症，建議應調整醫療量能，避免患者錯過黃金治療期；亦有多位醫療界專家，以及具醫師背景的地方首長都主張放寬用藥限制，依照林靜儀的邏輯，這些相同的主張，難道都是在找基層醫師麻煩？林靜儀也可以指責他們「萬一用藥出問題、產生排斥或不良反應要負責」？
國民黨強調，民進黨不願意面對藥物發放過慢的民怨，竟然反過頭來指責在野黨合理的監督；試問確診者僅有不到千分之六能取得治療藥物的比例如果合理，據統計若全台360萬人染疫，也只需要2萬1千餘人份的藥物即可，政府又何必訂購70萬人份的輝瑞口服藥？指揮中心又何必一再宣布簡化藥物開立流程？林靜儀身為具醫療背景的民進黨發言人，發言刻意扭曲誤導，應予以強烈譴責。