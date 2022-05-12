台股挫389點！金管會喊話基本面穩健、必要時採穩定措施
美股4大指數續跌，台股今（12）日開盤即失守萬六大關，終場大跌389點，金管會也出面喊話，除強調台股總體經濟持續成長，出口連22紅，台股短期雖受到升息議題等不確定因素影響，但長期仍將回歸基本面，上市櫃公司基本面尚屬穩健，並建議投資人可多關注上市櫃公司基本面變化，金管會也會持續注意市場變化，若發生非理性下跌情事，必要時將採取相關穩定措施。
金管會表示，近期國際間受美國聯準會（Fed）升息、烏俄地緣政治因素及通膨疑慮等因素影響，導致股市震盪增加，台股亦隨國際股市波動，今日台股跌389點，跌幅2.43%，而累計今年以來截至昨日跌幅12.14%，但跌幅仍小於美國NASDAQ的27.36%、上海15.96%、香港15.27%、韓國12.94%及道瓊工業12.40%。
此外，台股總體經濟持續成長、基本面尚屬穩健。金管會說，財政部公布今年4月出口值416.6 億美元，創歷年單月第三高，較去年同期增加22.3%，出口達成連22紅紀錄，而國發會公布今年3月景氣對策信號燈號為綠燈，顯示當前景氣穩定。
不僅如此，上市櫃公司基本面尚屬穩健。金管會指出，台股短期雖受到升息議題等不確定因素影響，但股市長期仍將回歸基本面，台股集中市場今年截至4月底本益比約12.55倍，現金殖利率達4.20%（加計股票股利為4.36%）。另國內上市櫃公司今年4月份營收3.26兆元，創歷年同月新高，且截至4月底累計營收約13.48兆元，較去年同期增加10.39%，因此，台股基本面尚稱穩健。
金管會建議投資人可多關注上市櫃公司基本面變化，依本身投資策略審慎投資、注意風險，金管會也將持續關注美國聯準會利率政策、烏俄情勢、疫情變化對總體經濟影響及台股表現，並持續督導證交所及櫃買中心加強注意上市櫃公司相關資訊及時揭露，若股市發生非理性下跌情事，必要時將採取相關穩定措施。