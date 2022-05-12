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平台業者串連飯店推「保護家人」專案　最低下殺55折

▲高雄的宮賞藝術大飯店提供一房一廳式的商務套房，入住三晚以上，不分平假日55折起。（圖／業者提供）
▲高雄的宮賞藝術大飯店提供一房一廳式的商務套房，入住三晚以上，不分平假日55折起。（圖／業者提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-05-12 17:55:55

台灣單日新冠肺炎確診人數已達5萬人，面對台灣來勢洶洶的疫情，帶給民眾許多生活上的衝擊，也讓國旅市場哀鴻遍野，現在有飯店訂房平台業者，串連全台超過40間飯店，推出「保護家人」飯店長住專案，滿足許多需要空出局家裡空間給密切接觸者、確診者的需求，最高優惠每晚下殺55折起。

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亞洲訂房網AsiaYo選串連平台中關懷旅客的飯店業者，即日起推出「保護家人」飯店長住優惠專案，讓本身健康無症狀卻又擔心染疫風險的家人，能夠有暫時有個安心住所，針對連入住三晚以上的長住旅客給予超值折扣優惠。

該方案最高連住三晚只要原價的55折起，全台各地皆有合作的飯店，民眾可依需求至「保護家人」飯店長住專案網站中查詢適合自己的旅宿，無論是同住家人或室友曾有接觸史、家中有未接種疫苗幼兒及長輩者以及不想承擔任何接觸風險等人，在健康的狀態下都可以放下心中的擔憂，入住高規格的飯店給自己一趟安心的放鬆假期。
 
行銷長游棨元表示，隨著台灣目前確診人數逐漸攀升，平台不斷思考能夠如何給予幫助，近日聽到許多消費者因為同住家人匡列或是身邊有確診者而憂心忡忡，甚至可能家中有未接種疫苗的長輩幼兒，想要暫時搬離卻無處可歸，便發揮OTA業者的優勢，整合全台飯店一起投入，在平台中可以讓大家輕鬆找到最適合自己需求的飯店及長住優惠，讓客人能夠有個安心的暫居環境。
 
「保護家人」飯店長住優惠專案整合全台超過40家業者，北中南東各地均有可以選擇的飯店，其中高雄的宮賞藝術大飯店提供一房一廳式的商務套房，入住三晚以上，不分平假日55折起。而位於台北核心地段的怡亨酒店，則推出長住贈下午茶及餐飲優惠等服務。知名連鎖旅宿承億文旅則推出入住三晚以上，不分平假日85折起，淡水、台中、嘉義、墾丁、花蓮會館均適用。海霸王集團旗下德立莊酒店及Hotel Papa Whale入住三晚以上 85折起。鄰近台中知名逢甲商圈的逢甲智選假日酒店Holidaylnn連續入住兩晚以上8折起。
 

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