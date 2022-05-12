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蔡英文讚防疫挨批自我感覺良好　柯文哲：是國民共同努力

▲台北市長柯文哲12日下午前往聯合醫院忠孝院區，視察通訊診療情況，以及慰勞醫護人員。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲12日下午前往聯合醫院忠孝院區，視察通訊診療情況，以及慰勞醫護人員。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-05-12 18:07:55

新冠肺炎疫情在全台灣持續升溫，總統蔡英文昨（11）日晚間也PO文指出「台灣的防疫團隊，應該算是最努力的團隊，成績也相當好。」不過此番說法也引發批評「自我感覺良好」。對此台北市長柯文哲今日回應，表示「台灣防疫成功是國民共同努力，絕對不是偉大黨中央的領導。」

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總統蔡英文昨日晚間在臉書上PO文，表示從2020年開始到現在，已經過兩年多了，這是一個漫長、充滿無數挑戰和壓力的防疫戰役，台灣能夠穩健的一路走來，指揮中心的防疫團隊、所有投入防疫工作的醫護，和公衛人員的無私付出是最為關鍵。蔡英文也指出，過去兩年多來，我們看全球各國的防疫情形，台灣的防疫團隊，應該算是最努力的團隊，成績也相當好。

對此柯文哲被問到該議題時，表示他也覺得防疫還算是成功，不過功勞是來自於有高素質的國民，以及第一線的醫護人員。「每次看到醫護人員都覺得不好意思。」柯文哲強調，今天下雨，等到過幾天太陽出來，你試試看戴N95口罩跟防護衣兩小時看看，醫護人員真的很辛苦。

柯文哲強調，台灣防疫成功是國民共同努力，「絕對不是偉大黨中央的領導。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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