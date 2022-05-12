錠嵂保經因「防疫險」槓上富邦產　金管會要雙方好好協商

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不僅如此，錠嵂保經認為，承諾保戶續保者乃富邦產險並非業務員或通路，富邦產險於今年4月寄送續期保費扣款通知書予5月保險到期保戶，將按原承保條件續保，並在契約到期前7日進行扣款，之後4月18日通知公司協助公告防疫險保單進件作業規則（含新保與續保）。
錠嵂保經認為，切結書是逼迫業務員和通路造假的行為，按富邦產險過往自動續保保險契約例如傷害險），皆是富邦產險於契約到期一、二個月前即寄發續期保費扣款通知書予保戶，並於契約到期前扣款，完成續保，並無再要求業務員或通路向保戶說明丶甚至承諾續保（事實上依法也毋須此行為）。因此，富邦產險要求業務員或通路切結有向保戶承諾續保方式、地點與時間等，完全是以進件與否逼迫業務員和通路造假。基於保險乃最大誠信契約原則，錠嵂表示無法違心配合辦理。
錠嵂保經還強調。明明是富邦產險承諾保戶續保，這切結書卻刻意混淆事實，欲將責任轉嫁給業務員和通路，且存有諸多不合理之處，為避免保戶誤解及富邦產險將無法續保的原因推究為公司和業務員未配合簽回切結書，錠嵂也正式行文給富邦產險，嚴正駁斥其要求簽回切結書之續保作業，並要求該公司應從速依約續保，別意圖以公司未簽回切結書為由，將不續保的責任轉嫁公司和業務員。
對於錠律保經的聲明，富邦產險則回應，為善意承擔保經業務員對客戶的告知承諾，遂比照富邦業務員處理模式，請保經公司基於管理所屬業務員的法律地位出具切結書，目的在佐證所屬業務員確有告知承諾事實，以便公司為客戶辦理續約承保，協助保經通路業務員履行承諾。
富邦產險強調，這純是協請保經公司為釐清特定事實之用，並未有讓保險經紀人決定核保與否及違反保險法規的情事，對於錠嵂保經諸多認知及指教，公司將再竭盡溝通，以期化解誤會。對於富邦產險與錠嵂保經的爭議，金管會保險局今日表示，這還要兩邊去協商處理，但如果對客戶如果有承諾就要負責任。