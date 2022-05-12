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辜仲諒「紅火案」無罪判決遭撤銷！最高法院今發回更審

▲前中信金副董事長辜仲諒等人涉紅火案，高院更二審改判辜仲諒無罪。台灣高檢署提起上訴。最高法院12日撤銷原判決，發回高院更審。（圖／葉政勳攝）
▲前中信金副董事長辜仲諒等人涉紅火案，高院更二審改判辜仲諒無罪。台灣高檢署提起上訴。最高法院12日撤銷原判決，發回高院更審。（圖／葉政勳攝）

中央社

2022-05-12 18:40:04

（中央社記者林長順台北12日電）前中信金副董事長辜仲諒等人涉紅火案，台灣高等法院更二審認定辜仲諒並無間接操縱股價及背信行為，改判無罪。台灣高檢署提起上訴。最高法院今天撤銷原判決，發回高院更審。

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辜仲諒被控擔任中信金控副董事長時，與中信金控財務長張明田等人為插旗兆豐金融控股公司，購入連結兆豐金控股票的結構債，在民國95年間未經中信銀行董事會核議，將結構債賣給紅火公司。

檢方認為，辜仲諒等人拉抬兆豐金股價，助紅火贖回結構債而獲利3047萬4717.12美元（以當時匯率計算約新台幣10億餘元），但紅火非屬中信金控體系，辜仲諒等人得以任意處分紅火獲利，而損害中信金控，起訴辜仲諒等人。

台北地方法院一審依違反證券交易法、銀行法等罪判處辜仲諒9年徒刑。台灣高等法院二審依違反銀行法判辜仲諒9年8月徒刑，併科罰金新台幣1.5億元。

高院更一審認定辜仲諒觸犯金融控股公司法共同背信罪，符合自白犯罪並繳交犯罪所得、刑事妥速審判法減刑規定，改判3年6月。

高院更二審認為辜仲諒等人並無間接操縱股價及背信行為，去年改判辜仲諒等人無罪。高檢署不服提起上訴。最高法院今天撤銷原判決，發回高院更審。（編輯：唐聲揚）1110512

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