明起台南共照雲上線 陽性民眾可直接安排視訊看診

明（13）日即可透過「台南共照雲」@LINE官方帳號，以人工智慧影像辨識快篩試劑結果功能，確認民眾身份和快篩陽性後直接安排醫師視訊，居家隔離、自主防疫、居家檢疫三類對象快篩陽性，經醫事人員視訊判定即可視同確診，便民又避免浪費醫療量能。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台南市快篩陽性視訊門診時間整合清單（圖／台南市政府提供）

台南市長黃偉哲表示，上週中央公布三類對象快篩陽性視訊醫療即確診的政策後，台南市政府便與國立成功大學、先進醫資、好想工作室超前部署，經過資訊和系統串連，民眾只要加入「台南共照雲」註冊綁定後，即可判斷是否為三類對象，並以人工智慧影像辨識初步確認快篩陽性，之後直接安排醫師視訊，一條龍服務，避免繁瑣流程。此服務預計明（13）日上午9時正式啟動，今天也已經陸續發送簡訊邀請居家隔離、自主防疫民眾加入「台南共照雲」。

國立成功大學校長蘇慧貞指出，人工智慧快篩影像辨識技術由成大醫院沈孟儒院長所主持的成大防疫科學中心所開發，系統能即時識別民眾快篩檢測結果。而部份因照片品質或快篩結果反應不明確等情況，系統也將立即傳訊成大醫學院醫護專業團隊，進行專家判斷，力求快篩結果判讀正確性，可協助快篩陽性民眾盡速接受視訊看診，把握就醫黃金時間。指導開發的舒宇宸副教授特別指出，這是成大跨領域團隊合作的成果，也是大學社會責任的落實。

衛生局長許以霖說明，根據中央指引，三類民眾快篩陽性後，需將快篩試劑連同健保卡一同拍照上傳，方能預約醫師視訊看診。視訊時，民眾還需提供居家隔離證明書，或由醫師經過多重系統認證後，始能證明三類身份，在流程上較為冗長。考量到民眾染疫時會有的擔憂和現行居隔單行政上的困境，便利的數位化流程會是最極迫的需求。市府延攬成大創新人工智慧技術，結合好想工作室和先進醫資共同開發「台南共照雲」陽性確診視訊服務，系統綁定後直接確認身分、確認篩檢結果，減少繁複程序，創造醫療資源和為民服務雙贏。