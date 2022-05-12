確診產婦高雄榮總順利產子　時逢護師節增醫護信心

國內疫情延燒，確診人數日漸攀升，也出現不少孕婦染疫。高雄一名確診產婦今（12）日上午於高雄榮總剖腹產下一子，該產婦未打疫苗，轉診至榮總檢查後發現，不僅確診並有疑似敗血症，因宮縮及胎動減少，緊急剖腹產下出生週數33週 、1850公克的男嬰，新生兒是早產，生命徵象不穩定，母子目前於負壓隔離病房繼續接受治療，由產房醫護人員跟新生兒加護單位的醫護人員全部現場待命守護。
高雄榮總表示，該產婦係因兒子在幼稚園的同學確診，兒子快篩陰性，開始居家隔離後發燒，快篩陽性；高雄市衛生局通知至醫院做PCR，產婦及家人三人皆為陽性，產婦陸續出現有胸痛、胸悶、心臟痛、喉嚨痛、微喘、發燒等情況，預產期為6月底，因一直有宮縮及胎動減少情形，由外院醫師建議轉入高雄榮總急診，並於今(12) 日上午9時23分於負壓隔離病房專屬手術室裡剖腹產。
高雄榮總表示，這是第二位確診陽性產婦生子，第一位是在兩個禮拜前順利生產，疫情期間醫護同仁極為辛勞，面對每日各種挑戰都正向面對，尤其是這兩個個案更增添醫護人員的信心。院長林曜祥肯定跨團隊醫護同仁的合作，時逢5月12日國際護師節，也向站在第一線的防疫天使們致敬，感謝護理師在醫療工作中勇敢、無懼的付出與貢獻。