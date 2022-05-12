COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

確診產婦高雄榮總順利產子　時逢護師節增醫護信心

▲ 5月12日國際護師節，確診產婦於高雄榮總順利產子。（圖／高雄榮總提供）
▲ 5月12日國際護師節，確診產婦於高雄榮總順利產子。（圖／高雄榮總提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-05-12 20:39:03

國內疫情延燒，確診人數日漸攀升，也出現不少孕婦染疫。高雄一名確診產婦今（12）日上午於高雄榮總剖腹產下一子，該產婦未打疫苗，轉診至榮總檢查後發現，不僅確診並有疑似敗血症，因宮縮及胎動減少，緊急剖腹產下出生週數33週 、1850公克的男嬰，新生兒是早產，生命徵象不穩定，母子目前於負壓隔離病房繼續接受治療，由產房醫護人員跟新生兒加護單位的醫護人員全部現場待命守護。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲高雄榮總在2週內為2名確診產婦順利接生。（圖／高雄榮總提供）
▲高雄榮總在2週內為2名確診產婦順利接生。（圖／高雄榮總提供）
高雄榮總表示，該產婦係因兒子在幼稚園的同學確診，兒子快篩陰性，開始居家隔離後發燒，快篩陽性；高雄市衛生局通知至醫院做PCR，產婦及家人三人皆為陽性，產婦陸續出現有胸痛、胸悶、心臟痛、喉嚨痛、微喘、發燒等情況，預產期為6月底，因一直有宮縮及胎動減少情形，由外院醫師建議轉入高雄榮總急診，並於今(12)  日上午9時23分於負壓隔離病房專屬手術室裡剖腹產。

高雄榮總表示，這是第二位確診陽性產婦生子，第一位是在兩個禮拜前順利生產，疫情期間醫護同仁極為辛勞，面對每日各種挑戰都正向面對，尤其是這兩個個案更增添醫護人員的信心。院長林曜祥肯定跨團隊醫護同仁的合作，時逢5月12日國際護師節，也向站在第一線的防疫天使們致敬，感謝護理師在醫療工作中勇敢、無懼的付出與貢獻。

青春設計節看見花蓮之美！東華首度參展《旬見》秀創意

黃土水雕塑鉅作「甘露水」臺灣瑰寶高美館開箱

端午限定「粽」禮盒　美味粽搶吃一波　早鳥優惠登場

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀