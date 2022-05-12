中職／樂天桃園女子棒球隊成立　台灣職業隊首創

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(1)今年2月攜手社團法人台灣女子運動體育協會及美國在台協會，以翻譯性平教材方式，進一步朝讓桃園成為亞太運動性平先驅基地目標邁進。
(2)另於今年（7）日市府與戰神MARS女子足球隊合作成立「桃園戰神MARS女子足球隊」，冠名桃園成為城市球隊。
如今，桃園市亦將成為國內首座第一支同時有足球及棒球冠名支持之城市，並領先其他縣市跨出女子棒球隊城市隊合作的第一步。以桃園市政府冠名支持，由桃園市政府體育局主導合作，樂天桃猿職業球團贊助方式推進，成立「樂天桃園女子棒球隊」。 並邀請「樂天桃園女子棒球隊」成為桃園運動性平城市代言人；
「樂天桃園女子棒球隊」主要訴求為三項 : 榮耀、傳承及在地化。初期目標將以穩定選手陣容及代表桃園出賽為主，並將以棒球巡迴教室方式逐步針對桃園市內有志發展女棒之基層學校進行推廣，秉持市府大力推動女子運動之初心，亦符合樂天桃猿球團桃園深耕在地的企業精神，最終期待則是以以女子棒球為契機，此尋求更多市內運動產業合作擴大可能性。讓更多的女子運動產業人才能留鄉服務。
女子運動員出生的莊佳佳局長表示:”桃園是兼容並蓄的國際城市，這幾年市府亦對於女子運動平權著力相當多，因此這次也感謝最在地的樂天桃猿球團大力支持，一起促成這次的美事，桃園男子棒球隊在去年未來之星爭霸賽中有很好的成績，也希望女子棒球隊也能一樣出色，並希望「樂天桃園女子棒球隊」和「戰神MARS女子足球隊」一起成為這城市的驕傲。
在競技運動裡，成績會說話，但自己從選手轉任局長後，更多希望的是桃園市整體運動人口的提升，因此很感謝在地的樂天球團，還有浦韋青領隊和桃園市體育發展基金會的馮勝賢執行長的努力支持，體育局對於球隊的期待除了有出色的成績之外，也期待不管棒球隊還是足球隊，都能鼓勵更多女子運動員投入，有好的土壤，才能有好的選手誕生。”