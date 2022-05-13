關節腫痛僵硬 當心恐是類風濕性關節炎

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收治個案的高雄榮民總醫院過敏免疫風濕科王愷君醫師表示，初期先幫王小姐以口服藥治療，但症狀只有些微改善，並未獲得良好的控制，後來使用健保給付的生物製劑介入治療，因考量王小姐正處於生育年齡，且近期有懷孕計畫，因此經討論後選擇適合懷孕哺乳的生物製劑進行治療，後來王小姐關節腫脹症狀獲得緩解，病情也獲得穩定控制，讓她工作及日常生活恢復到常軌。
免疫系統錯亂攻擊 關節破壞影響生活功能
王愷君醫師表示，類風濕性關節炎是一種自體免疫疾病，身體錯誤製造了會針對自身組織的抗體，造成關節慢性發炎。若沒有好好控制，軟骨跟硬骨就會被侵蝕及破壞，造成患者日常生活功能受到影響。
王愷君醫師補充，類風濕關節炎是一種慢性關節炎，關節會出現對稱性紅腫熱痛，患者起床時會有晨間僵硬現象，需要活動約半小時或一小時才能紓緩。除了關節症狀以外，類風濕性關節炎也會造成關節外的併發症產生，例如貧血、心血管疾病、肺部纖維化或乾眼症等。
▲王愷君醫師提醒，民眾若發現關節出現對稱性紅腫熱痛及晨間僵硬問題，且休息後仍無法緩解疼痛感，應盡快就醫檢查。
類風濕性關節炎常混淆 醫師教你三招辨認！
王愷君醫師說明，臨床上發現民眾常將類風濕性關節炎與退化性關節炎混淆，建議初期可依關節腫脹、好發位置及發炎速度來做為判斷。第一個是關節腫脹，退化性關節炎是一種硬的結節，而類風濕性關節炎發炎是軟的滑膜；第二個是好發位置，類風濕性關節炎比較容易出現在近端的指間關節，退化性關節炎則較常出現在遠端關節。此外兩者發炎速度也截然不同，退化性關節炎通常腫大的速度會遠慢於類風濕性關節炎。
傳統藥物緩解效果不佳 可申請健保生物製劑治療
王愷君醫師說明，針對類風濕性關節炎患者的治療，目前會先使用傳統藥物，如非類固醇消炎止痛藥、類固醇或疾病修飾藥物為主，主要是用在症狀緩解及止痛，若效果不佳，就會申請使用新一代生物製劑介入治療。生物製劑是針對類風濕性關節炎的免疫治病機轉進行精準打擊，簡單可理解成像標靶治療，醫師會整體評估患者狀況選擇適合的用藥治療。
王愷君醫師提醒，民眾若發現關節出現對稱性紅腫熱痛及晨間僵硬問題，且休息後仍無法緩解疼痛感，就要懷疑可能是『類風濕性關節炎』徵兆，應盡快就醫檢查。另外，類風濕性關節炎患者應配合醫囑，定期回診追蹤，並規律用藥及配合適當的復健運動，在全面治療跟及追蹤下，患者才能擁有良好的生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53756
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