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迎戰新冠高峰　陳時中：下週增加默沙東口服藥佈署點

迎戰新冠高峰　陳時中：下週增加默沙東口服藥佈署點
迎戰新冠高峰　陳時中：下週增加默沙東口服藥佈署點

健康醫療網

2022-05-13 11:01:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】中央疫情指揮中心公布的每日確診人數突破六萬大關，指揮中心今日公布最新的口服抗病毒藥物每日領用情形，領用人數創下合計單日次高的930人，為免爆發「口服藥之亂」，陳時中部長在下午記者會中指出，下週會再增加較容易使用的莫納皮拉韋布點（Molnupiravir），讓有需要的確診民眾可以及早取得抗病毒口服藥物進行治療。

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及早用藥避免重症　腎功能與用藥史處方前亦須確認

台大醫院前感染科醫師孔祥琪（林氏璧）日前在Podcast直播中提醒確診者，現行指揮中心公布的抗病毒藥物都是讓輕症患者避免變成中重症，只要符合任一重症高風險因子，在有症狀的前五天內即可開立處方，而現行兩種口服用藥，都能有效降低新冠肺炎重症的死亡率，因此要盡量讓這些有重症高風險因子的染疫者，都能在有症狀的前五天內拿到抗病毒藥。這是決戰關鍵。

而5月9日亞東醫院邱冠明院長在指揮中心記者會中分享，「大家關心自己的PCR時，不要妨礙別人的CPR」，如何能夠在壓力下文明有序的共存，透過居家照護及遠距醫療，達到「及早用藥、避免重症」，將會是抗疫成功的一個重要關鍵，邱院長並分享亞東醫院針對確診者居家照護處方抗病毒藥物的作業程序。提醒民眾若視訊門診要處方Paxlovid前，要與醫師確認近期腎功能與用藥史。



港經驗：防疫門診依慢性病史有無分科處理　平衡醫療量能

讓各種不同的高風險族群獲得適當的口服抗病毒藥物治療，由香港大學葉逸軒副教授的經驗分享，香港在抗病毒口服藥下放開方後，無慢性病史的重症高風險感染者普遍由感染科醫師使用Paxlovid治療；至於有慢性病的高風險感染者，因為考量慢性病藥物交互作用，則由原先治療慢性病的內科醫師處方Molnupiravir來治療，如此一來面對慢性病複雜的用藥交互作用，由熟悉慢性病用藥的內科醫師處理，較能達到醫療量能平衡，不至於讓感染科或重症醫師負荷超載。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53775

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