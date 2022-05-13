蔡英文讚防疫團隊成績佳　朱立倫批嚴重缺乏同理心

台灣本土疫情升溫，總統蔡英文在臉書發文讚台灣防疫一路走來，防疫團隊、醫護、公衛人員無私的付出最為關鍵，防疫團隊成績也算很好。國民黨主席朱立倫今（13）日表示，功勞、辛勞當然都是基層防疫人員，但錯誤的決策累死三軍，台灣防疫走到今天又缺又亂，雙北市長都已經表達意見，蔡總統是否可以趕快補齊第五缺，就是缺乏同理心，到街頭看看阿公阿嬤、爸爸媽媽排多長的隊，感受一下父母的擔心和憂慮。
港警11日以「勾結外國勢力罪」為由拘捕612人道支援基金信託人許寶強、前樞機主教陳日君、歌手何韻詩及律師吳靄儀等香港知名的異議，中廣董事長趙少康批國民黨沒有表達態度，難怪會被抹紅。
朱立倫說，自己從2019年至今不知表達多少次，永遠支持自由民主、支持香港的自由民主，歡迎大家加入這個陣營。
至於孫文學校總校長張亞中有意參選高雄市長，朱立倫說，每位都是他們考慮的對象，但提名過程是按步驟，每週都會安排好人選，大家拭目以待。
媒體追問，羅智強參選桃園市長引爆的僵局已經解決了嗎？朱立倫也說，大家拭目以待，每縣市都會以穩健步伐佈局。
媒體報導，朱立倫六月訪美不提「親美和中」，朱立倫說，他們說堅持兩岸和平是否是和中呢？堅持自由民主是否是親美呢？從頭到尾他的立場就是捍衛中華民國、堅持民主自由，維護台海和平。